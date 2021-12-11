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Olimpiyat Komitesi 2028'de bazı branşları kaldıracak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Olimpiyat Oyunları'ndan boks, halter ve modern pentatlon branşları 2028'deki Los Angeles Oyunları'nda kaldırılacak.

Ekleme: 11.12.2021 - 16:09 Güncelleme: 11.12.2021 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
Olimpiyat Komitesi 2028'de bazı branşları kaldıracakUluslarlararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Türkiye'nin en çok madalya kazandığı boks ve halter branşlarına ek modern pentatlonu programdan kaldırmaya karar verdi.

Komite, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk kez programa dahil ettiği sörf, kaykay ve sportif tırmanışı kalıcı hale getirecek.

IOC Başkanı Thomas Bach, "Bu sporlar Tokyo 2020'nin başarısına önemli katkılarda bulundu." yorumunda bulundu.

HALTER 2024’TE SON KEZ YER ALACAK

Olimpiyat Oyunları'nın başladığı tarihtren itibaren takvimde yer alan halter 2024 Paris'te son kez yer alacak.

Türkiye, Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinde halter branşında 8'i altın olmak üzere 11, boksta 1'i altın olmak üzere 5 madalya kazandı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU TARİH YAZMIŞTI

Türkiye, Olimpiyat Oyunları'nda halter branşında ilk madalyasını 1988'de Seul'deki oyunlarda Naim Süleymanoğlu'nun muhteşem başarısıyla kazandı.

Süleymanoğlu, Türkiye'ye halter Olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını kazandırdı. Eski milli sporcu Seul'un yanı sıra 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta'da da altın madalyaya uzandı.

Türkiye'ye halter branşında Naim Süleymanoğlu dışında Halil Mutlu 3 altın, Nurcan Taylan 1 altın, Taner Sağır 1 altın, Daniyar İsmayilov gümüş, Reyhan Arabacıoğlu ve Sedat Artuç bronz madalya kazandı.

BOKSTA TARİHİ BAŞARI

Türkiye Olimpiyat Oyunları tarihinde bokstaki ilk altın madalyasını Tokyo 2020'de Busenaz Sürmeneli ile kazandı. Buse Naz Çakıroğlu ise gümüş madalya kazandı.

Yakup Kılıç bronz, Atagün Yalçınkaya ve Malik Beyleroğlu gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

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