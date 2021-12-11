Galatasaray'da dev operasyon! 3 transfer geliyor, Fatih Terim 3 ismin biletini kesti!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükselen Galatasaray'da yönetim de transfer için kesenin ağzını açtı. 3 transfer yapacak olan Sarı-Kırmızılılar'da 3 isimle de yollar ayrılacak. Tek hedef 2000'deki tarihi UEFA şampiyonluğunu yeniden kazanmak... Bu arada Brezilyalı stoper Marcao'ya da Serie A'dan 3 takım kanca attı. İşte son dakika haberinin detayları...Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in sezon başında hayata geçirdiği gençlik operasyonu, aralık ayında meyvesini verdi. Avrupa'da başarılı olması için kurulan sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ndeki zorlu grubunu lider bitirerek son 16'ya kaldı.Süper Lig'de şampiyonluktan uzaklaştığı dönemde Avrupa'daki iddiasını koruyan Aslan, ocak ayında geleceğe yönelik hamleler yapmaya devam edecek.LİSTEYE 3 OYUNCU EKLENECEKTek hedef, maç sonunda oyuncuların 'Bir hayalimiz var' sözünü gerçeğe dönüştürüp 2000 yılındaki gibi yeniden kupayı müzeye götürmek... Lazio maçı öncesi Burak Elmas ile Fatih Terim ara transfer stratejisini de belirledi.Gustavo Assunçao'nun yanı sıra maliyeti yüksek oyuncular Feghouli ve Babel gözden çıkartılırken, Avrupa Ligi son 16 turu düşünülerek minimum 3 takviye yapılacak.Listenin ilk sırasında Benfica'dan Gedson Fernandes var. Sağ kanat arayışlarında sona gelindi ve Bodo/Glimt'ten Ola Solbakken'in menajeri ile görüşmeler başladı.Sağ bekte Sacha Boey'a da kavuşacak Sarı-Kırmızılı takım, UEFA listesine 3 değişiklik yapma hakkına sahip...MARCAO, İTALYANLARIN AKLINI ALDIBu arada Lazio maçı performansı ile alkışları toplayan G.Saray'ın stoperi Marcao, 7.5'lik reytingi ile de Avrupa Ligi grup aşamasının en yüksek notunu aldı. Brezilyalı oyuncu ile birlikte görev alan Nelsson ise listede 6. sırada kendine yer buldu.Lazio ve İtalya Milli Takımı'nın gol silahı Ciro İmmobile'ye ilk maçta olduğu gibi Roma'daki karşılaşmada da nefes aldırmayan Marcao'ya, rakip oyuncular da övgüler yağdırdı.Lazio'nun yıldızı Pedro, 'Marcao gerçekten oynadığım rakipler arasında en sert ve gaddar stoperlerden diyebilirim. Maç sonu tebrik ettim. Elit bir stoper' yorumunu yaptı.Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'nin, Marcao için yaptığı teklif reddedilmişti. 25 yaşındaki oyuncu için Atalanta ve Roma da devre arasını beklerken Napoli'nin ise teklifini yükselteceği öğrenildi. Yönetim, 20 milyon Euro altındaki rakamları değerlendirmeye bile almayacak.TRANSFERLERİ 12'DEN VURDUÖte yandan Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı 11 yeni oyuncu için 25 milyon Euro yatırımda (bonservis+kiralama) bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp bu paranın yarısını şimdiden Avrupa Ligi'nden karşıladı.Grubunu lider bitiren Galatasaray'ın UEFA geliri 12 milyon Euro'ya yaklaştı. Katılım ve katsayı payı ile Avrupa Ligi macerasına 6.5 milyon Euro gelirle başlayan G.Saray'a topladığı 12 puan, grup birinciliği ve son 16 turu priminden de 5.5 milyon Euro geldi.Aslan'ın Avrupa Ligi yayın ve pazarlama gelirlerinden sezon sonunda minimum 3 milyon Euro daha kasasına koyması bekleniyor.MURAT ÖZBOSTAN: FATİH TERİM YÖNETİMİ KURTARDIGalatasaray, Fatih Terim ile büyük bir başarıya imza attı.. Oyuncular ve taraftarlar da bu başarıya ortak oldular.. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmak, Türk futbolu açısından altın değerinde.. Futbolun bu kadar saçma sapan tartışmalarla yıpratıldığı dönemde Galatasaray'ın yaptığını her futbolsever de alkışlamalı.. Fatih Terim büyük bir hoca olduğu kadar büyük bir lider olduğunu da bir kez daha gösterdi. Galatasaray son haftalarda her gün bir krizle boğuşurken, Fatih Terim'in önderliğinde kulüp ayakta kalmayı başardı.. Başkan Burak Elmas ve yönetimine de nefes aldırdı.. Hem maddi olarak hem de manevi olarak!. Avrupa'da olmak Süper Lig'den değerlidir.. Bunu umarım diğer takımların teknik adam ve yöneticileri de bir gün anlar!