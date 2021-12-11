Derbide gülen taraf Fenerbahçe Beko

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne oldu... Sarı-Lacivertliler bir ara 12 sayı öne geçse de son çeyrekte Galatasaray öne geçti. Ancak son bölümde Nando De Colo sahneye çıktı ve maçı Fenerbahçe Beko'ya kazandırdı. Derbi öncesi Galatasaray NEF 7 galibiyetle 4. sırada, Fenerbahçe Beko ise tek mağlubiyetle lider durumdaydı...

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Sinan Erdem'de 15 bin Galatasaray tarafarı önünde oynanan derbiyi Sarı-Lacivertliler Fransız yıldızı Nando De Colo'nun son çeyrekteki etkili hücum performansıyla kazanmayı başardı: 76-86Bir ara 12 sayı geriye düşen ve son çeyrekte öne geçmeyi de başaran Sarı-Kırmızılılar sonunu getiremedi.İlk yarıyı 35-42 önde tamamlayan Sasha Obradovic'in takımında kaptan Melih Mahmutoğlu 20 sayıyla oynadı.ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Sinan Erdem'de 15 bin Galatasaray tarafarı önünde oynanan derbiyi Sarı-Lacivertliler Fransız yıldızı Nando De Colo'nun son çeyrekteki etkili hücum performansıyla kazanmayı başardı: 76-86Bir ara 12 sayı geriye düşen ve son çeyrekte öne geçmeyi de başaran Sarı-Kırmızılılar sonunu getiremedi.İlk yarıyı 35-42 önde tamamlayan Sasha Obradovic'in takımında kaptan Melih Mahmutoğlu 20 sayıyla oynadı.