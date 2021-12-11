Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın sonrası yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Meksika ve Fransız basını, Beşiktaş'ın 2 önemli isminin takımdan ayrılacağını öne sürerken, İngilizler'den ise Cenk Tosun iddiası geldi. İşte son dakika transfer haberlerinin detayları...Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş’ta 2 ayrılık daha! Cenk Tosun...Üst üste alınan yenilgiler sonrası ligde lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düşen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de 0 çekince Sergen Yalçın ile yollarını ayırmıştı. Siyah-Beyazlılar'da yeni hoca arayışları sürüyor.Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş’ta 2 ayrılık daha! Cenk Tosun...SERGEN YALÇIN SONRASI GÖZLER FUTBOLCULARDAKartal'ın adı Slaven Bilic, Daniel Farke, Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Okan Buruk, Carlos Carvalhal, Andre Villas-Boas gibi birçok ünlü teknik direktörle anılıyor.Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş’ta 2 ayrılık daha! Cenk Tosun...Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la başlayan ayrılık rüzgarı devam edecek gibi gözüküyor. Devre arasında birçok isimle yolların ayrılması muhtemel...Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş’ta 2 ayrılık daha! Cenk Tosun...Bu oyunculardan biri de sezon başında Chelsea'den büyük umutlarla transfer edilen Michy Batshuayi..."TIGRES, BATSHUAYI'Yİ İSTİYOR"Bu sezon Beşiktaş formasıyla yalnızca 4 gol atabilen Belçikalı yıldız için Meksika'dan sürpriz bir iddia geldi.AS Mexico'da yer alan haberde ligin başarılı takımlarından olan Tigres'nin Batshuayi'yi transfer etmek istediği belirtildi.Tigres'de Batshuayi'nin Marsilya'da beraber forma giydiği eski takım arkadaşları Andre-Pierre Gignac ve Florian Thauvin de bulunuyor.BELÇİKA BASINI: BATSHUAYI, SERGEN YALÇIN'IN GİDİŞİYLE EN BÜYÜK HAYRANINI KAYBETTİBelçika basınından Voetbalkrant sitesi ise bu transfer haberini çok konuşulacak ifadelerle okuyucularına aktardı.Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş'ta 2 ayrılık daha! Cenk Tosun...Haberde "Batman artık Türkiye'de popüler değil. Sergen Yalçın, Batshuayi'nin transfer edilmesini istedi. Ancak Belçikalı yıldız gelişinden bu yana sadece 4 gol attı. Son golü de 2 ay öncesine dayanıyor.Batshuayi, Sergen Yalçın'ın istifasıyla Türkiye'deki en büyük hayranını kaybetti. Türk basını da Bashuayi'yi pek sevmiyor.Kesin olan bir şey var; Batshuayi sezonun ikinci yarısında toparlanmazsa Beşiktaş transfer opsiyonunu kullanmayacak.Ayrıca sürpriz bir adayın da (Tigres) Batshuayi'nin kariyerini canlandırmak için öne çıktığı söyleniyor" denildi.ERSİN DESTANOĞLU'NA NICE VE LYON KANCASIBu arada Fransız basını ise Lyon ve Nice'in Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak için hamle yapmaya hazırlandığını yazdı.Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş'ta 2 ayrılık daha! Cenk Tosun...Beşiktaş'ın Ersin için 12 milyon Euro istediğinin altı çizilirken ve resmi tekliflerin birkaç gün içinde yapılacağı ve Ocak ayında transferin gerçekleşme ihtimalinin olduğu iddia edildi.İNGİLİZ BASINI: EVERTON, CENK TOSUN'U GÖNDERECEKÖte yandan Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun'la ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş'ta 2 ayrılık daha! Cenk Tosun...İngiliz basını, Everton'ın 22 milyon Euro bonservis ödediği Cenk ile yollarını devre arasında kesin olarak ayıracağını yazdı.Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sergen Yalçın sonrası Beşiktaş'ta 2 ayrılık daha! Cenk Tosun...30 yaşındaki golcü futbolcu Everton formasıyla çıktığı 59 maçta 11 gol, 6 asistlik performans gösterdi.