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Vitor Pereira'dan Erol Bulut sözleri!

Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, yoluna Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek. Karşılaşma sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Bu maçı oynarken aklımızda bir sonraki maç oluyor. Ana hedefimiz lig. Gaziantep maçı önemli olacak. Gaziantep hocasının dediklerine bir şey diyemem, kendi takım hakkında konuşurum" dedi.

Ekleme: 10.12.2021 - 00:34 Güncelleme: 10.12.2021 - 00:35 / Editör: Ozge Selin
Vitor Pereira'dan Erol Bulut sözleri!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile futbolculardan Mergim Berisha açıklamalarda bulundu.

Çok güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini dile getiren Pereira, "Bundesliga'da oynuyorlar. Bayer Münih'i yenen takım. Onlara karşı oynamak kolay değil. Maçtan önce kafamızda kazanmak vardı ama 2 gün sonra ligde başka bir maç var. Bugün sahada elimizden geldiğince rekabet etmeye çalıştık, istediğimiz sonuç bu değildi. Sahada organize görünüp rakibe problemler ürettik. İlk yarıda boşluklar verdik ve 1-0 öne geçtiler. Daha sonra 1-1 yaptık. Sene başında bu turnuvanın böyle geçeceğini düşünmüyorduk. Bu turnuvada yakaladığımız şansları gole çevirmemiz lazım. Kaçırdığımız penaltılar ve yediğimiz goller belirleyici oldu. Baktığımızda tecrübe edinmiş olduk" dedi.

"GAZİANTEP MAÇI ÖNEMLİ OLACAK"

Pereira, ligde pazartesi günü oynayacakları Gaziantep maçı ile ilgili olarak, "Bu maçı oynarken aklımızda bir sonraki maç oluyor. Ana hedefimiz lig. Gaziantep maçı önemli olacak. Gaziantep hocasının dediklerine bir şey diyemem, kendi takım hakkında konuşurum" diye konuştu.

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