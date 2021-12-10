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Sergen Yalçın'dan futbolculara duygusal konuşma

Beşiktaş'taki görevinden istifa eden Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi’nin yanı sıra Asbaşkan Emre Kocadağ ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın da yer aldığı toplantının ardından antrenman sahasında futbolcularla bir araya geldi. Tecrübeli teknik adam, takımla duygusal bir konuşma yaptı. İşte detaylar...

Sergen Yalçın'dan futbolculara duygusal konuşma
Ekleme: 10.12.2021 - 09:05 Güncelleme: 10.12.2021 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Sergen Yalçın'dan futbolculara duygusal konuşma
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'ın daha fazla Beşiktaş'a zarar vermek istemediğini belirtip istifa ettiğini açıkladı.
Kocadağ, 'Sergen Yalçın, Beşiktaş camiası için çok büyük bir isim. Efsane bir oyuncu olarak girdiği kapıdan efsane bir hoca olarak çıktı. Ancak bir gün tekrar girecektir. Sözleşmesinde tazminat maddesi yoktu. O konuda anlaşarak ayrıldık' ifadelerini kullandı

An itibarıyla B planları olmadığını belirten Kocadağ, 'Çalışmalarımız başladı. Yeni teknik direktörü Fenerbahçe derbisine yetiştirmeye çalışacağız' ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ: SEZON SONUNA KADAR DİNLENECEĞİM
Başkan Ahmet Nur Çebi'ye yakınlığı ile bilinen Şenol Güneş ise Beşiktaş'ta teknik direktörlük için en güçlü adaylar arasındaydı. Ancak deneyimli hocanın böyle bir görevi şu an için düşünmediğini açıkladı.

Güneş'in yakın çevresiyle yaptığı sohbette, 'Başkanla dostluğumuz baki ama sezon ortasında Beşiktaş ya da bir başka kulüpte çalışmak istemiyorum. Yeni sezona kadar dinleneceğim' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılarda 2015-19 yılları arasında görev yapan Şenol Güneş, iki şampiyonluğa imza atmıştı.

SERGEN YALÇIN'IN SON SÖZLERİ: BİRLİK OLUN, MÜCADELE EDİN VE BEŞİKTAŞ'I YENİDEN AYAĞA KALDIRIN
Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra Asbaşkan Emre Kocadağ ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın da yer aldığı toplantıda istifasını sunduktan sonra antrenman sahasında futbolcularla bir araya gelen Sergen Yalçın, duygusal bir konuşma yaptı.


Deneyimli hoca, bundan sonrası için takıma başarılar dilerken 'Futbolda işler böyledir. Teknik direktörler, futbolcular gelip gider. Hepiniz kendinizi ispat etmiş kaliteli oyuncularsınız. Birlik olun, mücadele edin ve Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırın' ifadelerini kullandı.

Takım adına söz alan Atiba ise 'Böyle olsun istemezdik, üzgünüz. Bize kattığınız her şey için teşekkür ederiz, yolunuz açık olsun' dedi.


SERGEN HOCASIZ İLK İDMAN
Beşiktaşlı futbolcular, Sergen Yalçın'a veda ettikten sonra Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


TAKIM ÖNDER HOCAYA EMANET
Beşiktaş'ı Pazar günkü Kayserispor ile oynanacak maça pro-lisans sahibi olan U19 takımının teknik direktörü Önder Karaveli çıkaracak.
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