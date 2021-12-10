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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Galatasaray'ın ve Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Ekleme: 10.12.2021 - 11:44 Güncelleme: 10.12.2021 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 12 puanla grubunu namağlup lider bitirdi.

Son 16 Turu'nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat 2022 ve 24 Şubat 2022'de oynanacak maçların ardından belli olacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkamasa da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri de Konferans Ligi'nde grubunu 2. bitiren takımlar olacak.

UEFA Konferans Ligi'nde play-off kuraları 13 Aralık'ta çekilecek ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
UEFA Avrupa Ligi'nden gelebilecek takımlar:

Real Sociedad
Rangers
Olympiakos
Napoli
Lazio
Braga
Dinamo Zagreb
Real Betis
UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelebilecek takımlar:

RB Leipzig
Porto
Dortmund
Sheriff
Barcelona
Atalanta
Sevilla
Zenit

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
Partizan (Sırbistan)
Bodo/Glimt (Norveç)
Randers (Danimarka)
Slavia Prag (Çekya)
PAOK (Yunanistan)
Vitesse (Hollanda) ya da Tottenham (İngiltere)
Karabağ (Azerbaycan)
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