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Galatasaray, Lazio'yla berabere kalarak grubu lider tamamladı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Lazio ile 0-0 berabere kalarak grubu lider bitirdi.

Galatasaray, Lazio'yla berabere kalarak grubu lider tamamladı!
Ekleme: 10.12.2021 - 01:08 Güncelleme: 10.12.2021 - 01:08 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Lazio'yla berabere kalarak grubu lider tamamladı!
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında Lazio, Galatasaray'ı konuk etti.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, E Grubu'nu 12 puanla namağlup lider olarak tamamladı ve son 16 turuna kaldı. Lazio ise 9 puanla 2. sırada yer alarak play-off turuna adını yazdırdı.

SON 16 TURU'NA KALDIK

Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi 25 Şubat 2022'de çekilecek olan kura ile belli olacak.

Son 16 turunda karşılaşmalar 10 Mart ve 17 Mart tarihlerinde oynanacak.

İLK KEZ NAMAĞLUP

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