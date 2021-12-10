Galatasaray'ın Avrupa Ligi geliri

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında lider Galatasaray, deplasmanda Lazio ile karşı karşıya geldi.Son 16'yı garantileyen sarı-kırmızılılar, mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Liderlik için beraberliğin yettiği Galatasaray, grubu namağlup lider olarak tamamladı ve adını bir sonraki tura yazdırdı.Alınan puanların ardından sarı-kırmızılılar kasasını da doldurdu.120 MİLYON TL KAZANÇGalatasaray, grubunu lider bitirdiği için ekstra 1.1 milyon euro daha kazandı ve grup maçları, ayak bastı parası, UEFA Hisse ve diğer bonuslarla birlikte toplam 12 milyon 228 bin 500 euro gelir elde etti.