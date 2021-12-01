Ali Koç ile Pereira arasındaki ipler geriliyor! Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrasında neler yaşandı?

Başkanı Ali Koç, İzmir'de 1-1 biten Göztepe maçının ardından soluğu soyunma odasında aldı. Futbolcular takım otobüsüne bindikten sonra baş başa kalan Başkan Koç ile Vitor Pereira arasındaki görüşme neredeyse gece yarısına kadar sürdü. İşte o görüşmenin detayları...Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kalması sert rüzgârlar estirdi.Son 6 lig maçında tek galibiyetini Galatasaray'a karşı alan Sarı-Lacivertlilerde taraftar, teknik direktör Vitor Pereira'yı tartışmaya açtı.Portekizli çalıştırıcı, sürekli rotasyon yapması ve takımın en iyi ismi İrfan Can'ı oyundan alması nedeniyle eleştirildi. Sabah'ın haberine göre; bu eleştirilerin dışında Başkan ve yönetimin de Vitor Pereira'ya tepkisi büyüyor. Galatasaray derbisi öncesi 'Sonuç ne olursa olsun hocamızın arkasındayız' diyerek tüm eleştirilere set çeken Koç, maçtan sonra soluğu soyunma odasında aldı.YA SERİ GALİBİYET YA DA YAPTIRIMFutbolcular takım otobüsüne bindikten sonra Başkan Koç ile Pereira, Gürsel Aksel Stadı'nda baş başa kaldı.Görüşme neredeyse gece yarısına kadar sürdü. İkilinin yaptığı konuşmanın içeriğine dair detaylar sır olarak kaldı.Ancak kulislerde, Başkan'ın Pereira'ya son şansı verdiği, devre arasına karar galibiyet serisi istediği ve aksi halde yaptırım uygulamak zorunda kalacaklarını bildirdiği konuşuluyor.