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Beyaz Gazete
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Ahmet Çakar tarih vererek Süper Lig'de şampiyonu ilan etti

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'de şampiyon olacak takıma ilişkin çarpıcı bir kehanette bulundu. Çakar canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bu sene o senedir. İlan ediyorum. Trabzonspor, 3 Nisan'da Beşiktaş maçından sonra şampiyon olacak" dedi.

Ahmet Çakar tarih vererek Süper Lig'de şampiyonu ilan etti
Ekleme: 9.11.2021 - 13:42 Güncelleme: 9.11.2021 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
Ahmet Çakar tarih vererek Süper Lig'de şampiyonu ilan etti
Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar çarpıcı bir iddiada bulundu. Çakar, 3 Nisan günü oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş maçı sonrası bordo-mavililerin şampiyonluğu ilan edeceğini öne sürdü.


'KOLBASTI OYNAYACAĞIM'

Ünlü yorumcu yaptığı yorumda, 'Trabzonspor'a sesleniyorum. Eğer bu sene şampiyonluğu kaybedersiniz iki elim yakanızda olur. Bu sene o senedir. İlan ediyorum. Trabzonspor, 3 Nisan'da Beşiktaş maçından sonra şampiyon olacak. Uzun yıllar sonra Trabzon'a gelmiş olacağım. Federasyon beni sahaya sokar mı bilmiyorum ama kolbastı oynayacağım. Bu dakikadan sonra kaybedersiniz suçu kendinizde arayın. Yıllar sonra o büyük gece gelecek ve yaşarsam ben orada olacağım' dedi.
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