TFF'den kapasite değişikliği açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Kasım'dan itibaren stadyumlara tam kapasite seyirci alınacağını açıklamıştı. TFF'den gelen yeni açıklamada, stadyumlara misafir takım seyircisi alınmayacağı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Kasım'dan itibaren stadyumlara tam kapasite seyirci alınacağını açıklamıştı. TFF'den gelen yeni açıklamada, stadyumlara misafir takım seyircisi alınmayacağı belirtildi.TFF'den yapılan açıklama şöyle:"Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2021 - 2022 Sezonu müsabakalarında stadyum seyirci kapasitesinin tamamı oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir. Müsabakalara misafir takım seyircisi alınmaz."