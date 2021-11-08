İtalya'da milli yıldıza şok tepki!

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden önemli yıldızlardan birisi olan orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da ezeli rakipler Milan ve Inter'de forma giyen futbolcular arasına adını yazdırdı.Milan'da geçirdiği başarılı sezonların ardından yeni sözleşme konusunda kulüple anlaşamayan milli oyuncu, kulübe bonservis bedeli kazandıramadan ezeli rakip Inter'e transfer oldu.Bu transferin ardından Milan taraftarı için sevilmeyen adam haline gelen Hakan Çalhanoğlu'nun Milan formaları taraftarlar tarafından yakılmıştı.GOL SEVİNCİ TEPKİ ÇEKTİInter'e transferinin ardından sezona oldukça etkili giren milli yıldız, daha sonra ise düşüşe geçti. Bazı maçlarda ilk 11'de dahi kendisine yer bulamayan Hakan, 12. haftada oynanan Milano derbisine 11'de başladı.Milan maçında takımının tek golünü atan ve sergilediği hırslı futbolla kendi taraftarının gözüne girerken, Milan taraftarlarının ise tepkisini geçti.Golünü attıktan sonra yaptığı sevinç ise Milan taraftarları tarafından hoş karşılanmadı. Öte yandan milli yıldız, performansıyla İtalyan spor basınında manşetleri süsledi.Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, keyifli geçen maçta Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i öne geçirmesine karşın, bu üstünlüğün sadece 6 dakika sürdüğü ve Stefan De Vrij'in kendi kalesine attığı golle Milan'ın eşitliği yakaladığını aktardı.Gazete, performans değerlendirmesinde Hakan Çalhanoğlu'na 7 puan verip, 27 yaşındaki Türk futbolcunun Inter'de maçın en iyisi olduğunu belirtti.Milli oyuncunun, Milan'da oynadığı dönemdeki performansını Inter'e de taşıdığı ve sahanın her yerine ayak bastığı ifade edildi. Hakan'ın, yaptığı baskıyla takımına önce penaltı kazandırdığı, ardından da penaltıyı gole çevirerek Inter'i öne geçirdiği kaydedildi.Corriere dello Sport ise Hakan Çalhanoğlu'nu derbideki performansıyla Inter adına "Maçın en iyisi" seçip, 6,5 puan verdi."SÜREKLİ ISLIKLANDI"Milli oyuncunun 10. dakikada yaptığı baskıyla penaltı kazandırdığı ve bunu gole çevirdiği belirtilirken, maçı yaşayan isimlerin başında geldiği vurgulandı.Çalhanoğlu'nun, eski takımı Milan'ın taraftarlarınca maç içinde sürekli ıslıklandığı kaydedilirken, milli oyuncunun da penaltıyı gole çevirdikten sonra Milan tribünlerine yaptığı hareketten kaçınabileceği ifade edildi.Gazetede çıkan bir başka haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun önce penaltı kazandırıp, ardından da takımın penaltıcısı Lautaro Martinez'den izin alarak yaptığı atışı gole çevirerek Milan taraftarlarını iki kere vurduğu dile getirildi.