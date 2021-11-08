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Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde

Fenerbahçe'de 2-2'lik Kayserispor maçı sonrası camiada büyük hayal kırıklığı yaşanırken taraftarın 'Yönetim istifa' protestosu, akıllara Aziz Yıldırım'ın sözlerini getirdi.

Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde
Ekleme: 8.11.2021 - 14:32 Güncelleme: 8.11.2021 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde
Fenerbahçe'nin, Kayserispor karşısında beraberliği 90+9'da gelen penaltı ile kurtardığı karşılaşmada, maç sonu stat dışında da yönetime tepki vardı

Kayserispor'un 61. dakikada Gavranoviç ile bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılı ekibin bazı ataklarında “Üç, üç, üç” şeklinde tempo tuttu. Sonraki bölümde ise tribünlerin hedefinde sarı-lacivertli yönetim vardı.

'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre “Yönetim istifa” şeklinde bağırdı. Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar, maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

Hakemin son düdüğü çalmasının ardından ise tepkiler Ülker Stadı'nın dışına taştı. Stat otoparkının bulunduğu bölümün çıkış noktasında bir araya gelen yaklaşık 200 taraftar, “Ali Koç buraya, hesap ver taraftara” şeklinde tezahüratlar yaptı.

'TARAFTAR TEPKİSİNDE HAKLI'
Yine sahasında Alanyaspor maçının kaybedilmesinin ardından tribünlerin tepki gösterdiği başkan Ali Koç, “Taraftar tepkisinde haklı. Tepki bu gecede kalmalı. Bu takım toparlanıp tepeye oynayacak skoru da futbolu da yapabilecek kapasitededir.” demişti.

Fenerbahçe'de taraftarın 'Yönetim istifa' protestosu, akıllara Aziz Yıldırım'ın sözlerini getirdi. Yıldırım, geçtiğimiz aylarda uzun süren sessizliğini bozarken 'Ali Koç, seni bu seyirciyle göndereceğim!' ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlardan bazıları bu sözleri alıntılayıp, Ali Koç'a göndermelerde bulundu.

YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
'Bak Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Sen Rahmi Koç'un torunusun. Sana Darmstadt'tan gidip de Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Ben de arkadaşlarım da. Bak sana söylüyorum. Real Madrid'de Ramos boşta, git Marcelo'yu al. Dzeko'yu al. Fenerbahçe'ye geçmişte kimler geldi bir bak. Alex, Anelka, Roberto Carlos... Anelka'yı Daum yedekte oturttu düşün nasıl işler yapmışız. Gidip Darmstadt'tan Serdar'ı alıyorsan bırak başkanlığı da başkası gelsin. Para yok diyorsan bırak kardeşim başkanlığı, parası olan gelir. Seni paran var diye seçti insanlar, para vermeyeceksen kimse seni seçmez.'

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