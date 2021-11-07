Zirve yolunda kritik kayıp!

Süper Lig’in 12. haftasında Karagümrük deplasmanına konuk olan Galatasaray, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Lokomotiv Moskova maçının ardından ligde rotasyona giden Fatih Terim, Ryan Babel ve Emre Kılınç gibi isimleri ilk 11’de başlattı. Karşılaşmada goller ikinci yarıda geldi. Bertolacci’nin golüyle 1-0 öne geçen Karagümrük’e, Galatasaray’da Mostafa Mohamed karşılık verdi. Bu sonuçla puanını 19’a yükselten Karagümrük, 7. sırada kaldı. Galatasaray ise 21 puana yükseldi ve 4. sıraya yerleşti.

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Haftanın önemli karşılaşmalarından birisi olan Karagümrük – Galatasaray mücadelesi, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi oynanan Lokomotiv Moskova maçında sahadan beraberlikle ayrılan Fatih Terim ve öğrencileri, Süper Lig'de de puan kaybı yaşadı.Karagümrük'te takımının golünü atan isim oyuna sonradan giren Bertolacci oldu. Deneyimli orta saha, 67. dakika oyuna girdi, 69. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.Yenilen golün ardından değişikliklerle birlikte Karagümrük kalesinde baskısını arttıran Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 88. dakikadaki golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.Bu sonuçla puanını 19'a yükselten Karagümrük, 7. sırada kaldı. Galatasaray ise 21 puana yükseldi ve 4. sıraya yerleşti.MAÇTAN DAKİKALAR69' Bertolacci88' Mostafa MohamedDK 10' Caner Erkin yerden tehlikeli kesti. Pesic'ten önce Muslera topu aldı.DK 25' Burak Bekaroğlu yerine Adnan Uğur oyuna girdi.DK' 26 Galatasaray, Halil Dervişoğlu ile gole yaklaştı. Viviano kalesinde başarılı.DK 35' Borini uzaklardan şansını denedi, top dışarı çıktı.DK 36' Faul itirazında bulunan Pesic, sarı kart gördü.DK' 40 Jimmy Durmaz, Galatasaraylı oyuncuları bir bir geçti. Pesic ceza sahasında topla buluştu fakat ağır kalınca Ömer Bayram araya girdi.DK' 45 Halil yine kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.DK' 50 Galatasaray penaltı bekledi, oyun devam ediyor.DK' 60 Galatasaray hızlı geldi, Ömer Bayram'ın şutu dışarı çıktı.DK' 62 Halil Dervişoğlu yerine Mostafa Mohamed oyuna girdi.GOL! 69' Karagümrük'te oyuna sonradan giren Bertolacci, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.74' Ryan Babel'in uzaktan sert şutu üst direkte patladı!78' Galatasaray Barış Alper, Diagne ve Morutan oyuna girdi. Babel, Cicaldau ve Kerem oyundan çıktı.GOL! 88' Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 88. dakikada attığı golle karşılaşmanın sonucunu belirledi.