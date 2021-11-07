Kadıköy'de yönetim istifa sesleri!

Süper 12. haftasında son 3 maçından da mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Kayserispor mücadelesini kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor. Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Enner Valencia ve Luiz Gustavo kadroda yer almıyor.