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Kadıköy'de yönetim istifa sesleri!

Süper 12. haftasında son 3 maçından da mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Kayserispor mücadelesini kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor. Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Enner Valencia ve Luiz Gustavo kadroda yer almıyor.

Kadıköy'de yönetim istifa sesleri!
Ekleme: 7.11.2021 - 20:23 Güncelleme: 7.11.2021 - 21:11 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy'de yönetim istifa sesleri!
Kayserispor, 39'da Kolovetsios'un golüyle 1-0 öne geçti. Kayserispor, 61'de Gavranovic'in golüyle farkı ikiye çıkardı.ubiyetle ayrılan Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan çıkaramayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son oynadığı Royal Antwerp maçından 3-0 galip ayrıldı.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor mücadelesini kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor. Fenerbahçe, geride kalan 11 maçta topladığı 19 puanla 7. basamakta bulunuyor.

Kayserispor, 39'da Kolovetsios'un golüyle 1-0 öne geçti. Kayserispor, 61'de Gavranovic'in golüyle farkı ikiye çıkardı.Kayserispor'un maçta 2-0 öne geçmesiyle Kadıköy'de yönetim istifa sesleri yükselmeye başladı. Maçta kazanan olmazken 2-2 berabere bitti.
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