Fenerbahçe puanı 90+9'da kurtardı!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 2-2 berabere bitti. Kayserispor'un golleerini 39'da Dimitrios Kolovetsios ve 61'de Mario Gavranovic kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini ise ise 85'te Miha Zajc ve 90+9'da penaltıdan Mesut Özil kaydetti.Bu sonuçla ligde üst üste 4. maçını kazanamayan Fenerbahçe 20 puana ulaştı. Kayserispor ise puanını 15 yaptı.MAÇTAN DAKİKALAR7' Kayserispor Gavranovic ile gole yaklaştı! Gavranovic, kalesini terk eden Berke'yi görünce vuruşunu yaptı, ancak top auta çıktı.32' Cüneyt Çakır, VAR incelemesinin ardından Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi! İrfan Can Kahveci penaltı atışında direği geçemedi.Fenerbahçe taraftarı, penaltı atışından yararlanamayan İrfan Can Kahveci'ye destek tezahüratlarında bulundu.GOL! Kayserispor, 39'da Kolovetsios'un golüyle 1-0 öne geçti.GOL! Fenerbahçe 85'te Zajc'ın golüyle farkı bire indirdi.52' Tisserand'ın vuruşunda top direğe çarparak dışarı gitti.GOL! Kayserispor, 61'de Gavranovic'in golüyle farkı ikiye çıkardı.Fenerbahçe taraftarları, Kayserispor'un farkı 2'ye çıkaran golünden sonra alkış ve ıslıklarla tepki gösterdi. Daha sonra "yönetim istifa" tezahüratları başladı.68' Pelkas'ın klas şutu direkten döndü.75' Fenerbahçe atağında Berisha'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.PEREIRA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK!Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Royal Antwerp maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Portekizli çalıştırıcı, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Filip Novak'ın yerine Attila Szalai'ye, Jose Sosa'nın yerine Miha Zajc'a ve cezası bulunan Bright Osayi-Samuel'in yerine de Nazım Sangare'ye görev verdi.Tecrübeli teknik adam, Yukatel Kayserispor karşısında kalede Berke Özer'i oynatırken, üçlü savunmasını Attila Szalai, Kim Min-jae ve Marcel Tisserand'dan kurdu. Orta sahada Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Max Meyer'e şans veren Pereira, kanatlarda ise Nazım Sangare ile Ferdi Kadıoğlu'nu görevlendirdi.53 yaşındaki çalıştırıcı, forvet hattında ise İrfan Can Kahveci'nin önünde Mergim Berisha'dan gol bekledi. Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Diego Rossi, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Miguel Crespo ve Filip Novak ise Vitor Pereira'dan forma bekledi.FENERBAHÇE'DE 4 EKSİKFenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemedi. Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo da mücadelede takımını yalnız bıraktı.MESUT VE SERDAR AZİZ YEDEKTEFenerbahçe'de sakatlıkları sona eren Mesut Özil ile Serdar Aziz, Yukatel Kayserispor karşılaşmasında kadroda yer aldı. En son ligde 24 Ekim tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde kadroda yer alan Mesut, sakatlığı sebebiyle İttifak Holding Konyaspor ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Royal Antwerp maçlarını kaçırmıştı.Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz ise 5 maç sonra formasına kavuştu. En son ligde 3 Ekim'de oynanan Kasımpaşa maçında görev alan Serdar, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Royal Antwerp mücadelelerinde takımını yalnız bırakmıştı.TARAFTARDAN YOĞUN DESTEKFenerbahçeli taraftarlar, Yukatel Kayserispor maçında takımlarına önemli destek verdi. Karşılaşma öncesinde tek tek oyuncuları tribünlere çağıran sarı-lacivertli taraftarlar, tirbünlerin de büyük bölümünü doldurdu.