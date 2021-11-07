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Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

Süper 12. haftasında son 3 maçından da mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Kayserispor mücadelesini kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor. Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Mesut Özil kadroda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu...

Ekleme: 7.11.2021 - 18:16 Güncelleme: 7.11.2021 - 18:17 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!
Son 3 maçından da mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan çıkaramayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son oynadığı Royal Antwerp maçından 3-0 galip ayrıldı.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor mücadelesini kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor. Fenerbahçe, geride kalan 11 maçta topladığı 19 puanla 7. basamakta bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

FENERBAHÇE: Berke, Szalai, Min-Jae, Tisserand, Zajc, Mert Hakan, Nazım, Ferdi, Meyer, İrfan Can, Berisha.

KAYSERİSPOR: Lung, Carole, Majid, Kolovetsios, Ramazan, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK!

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Mesut Özil de mücadelede takımını yalnız bırakacak.

4 İSİM KART CEZA SINIRINDA!

Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor karşılaşması öncesinde 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan oyunculardan Filip Novak, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan ve karşılaşmada forma giymesi beklenmeyen Luiz Gustavo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de 51. kez karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 50 müsabakada Fenerbahçe 31, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım 110 kez fileleri havalandırdı, sarı-kırmızılı ekip ise 51 gol kaydetti.

İSTANBUL'DA 24. MAÇ

Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 24. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında İstanbul'da oynanan 23 lig maçında sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı. İki karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 63 golüne, Kayserispor 28 golle karşılık verdi. Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.
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