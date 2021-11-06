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Trabzonspor 90+6'da deplasmanda Beşiktaş'ı yıktı! Derbinin son anları nefes kesti...

Süper Lig'in 12. haftasında derbide Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Trabzonspor, ilk yarının son anlarında 45+4'de Abdülkadir Ömür ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş 62'de Trabzonspor savunmasının hatası sonucu Cyle Larin'nin golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı. Trabzonspor, Beşiktaş'ı 90+6'da Cornelius'un attığı golle 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor 90+6'da deplasmanda Beşiktaş'ı yıktı! Derbinin son anları nefes kesti...
Ekleme: 6.11.2021 - 19:31 Güncelleme: 6.11.2021 - 21:13 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor 90+6'da deplasmanda Beşiktaş'ı yıktı! Derbinin son anları nefes kesti...
Süper Lig'in 12. haftasında derbide Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Trabzonspor, ilk yarının son anlarında 45+4'de Abdülkadir Ömür ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş 62'de Trabzonspor savunmasının hatası sonucu Cyle Larin'nin golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı. Trabzonspor, Beşiktaş'ı 90+6'da Cornelius'un attığı golle 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 24 maça çıkaran Trabzonspor 30 puana yükseldi. Zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş ise 20 kaldı.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR | CANLI

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Rosier'in sağdan ortasında Güven Yalçın'ın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

35. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Josef de Souza'nın sol çaprazdan pasında ceza sahası içinin sağında topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Vitor Hugo'un ters vuruşunda üst direğe çarpan top kornere çıktı.

39. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Hamsik'in ara pasında topu kontrol eden Nwakaeme, ceza sahası içi sol çaprazda Welinton'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çıkardı. Kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağa sol ayağıyla müdahale ederek gole izin vermedi.

41. dakikada Ghezzal, meşin yuvarlağı sol çaprazdan ceza sahasına yönelen Cyle Larin'in koşu yoluna gönderdi. Larin'in ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

GOL! 45+4. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hamsik'in savunmanın arkasına pasında ceza sahası içinde Vida'dan önce topun sahibi olan Abdülkadir Ömür, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ersin'in solundan filelere gönderdi.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

48' Beşiktaş'ta Larin sarı kart gördü.

49' Güven'in harika şutunu, Uğurcan aynı güzellikte çıkardı ve kornere çeldi.

GOL! 62' Trabzonspor'un savunmasının hatasıyla Beşiktaş, Larin'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

GOL! 90+6' Trabzonspor, Cornelius'un golüyle derbide 2-1 öne geçti.
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