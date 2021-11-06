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Beşiktaş derbide Trabzonspor'u konuk ediyor!

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, derbide lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Batshuayi, Can Bozdoğan'ın yanı sıra Gökhan Töre ve N'Sakala maç kadrosunda yer almadı. Trabzonspor'da ise sezonu kapatan Gervinho, Peres ve kart cezalısı Edgar maç kadrosunda bulunmuyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş derbide Trabzonspor'u konuk ediyor!
Ekleme: 6.11.2021 - 19:31 Güncelleme: 6.11.2021 - 19:35 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş derbide Trabzonspor'u konuk ediyor!
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, derbide lider Trabzonspor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki mücadele bugün saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor. Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 27 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, rakibini yenerek zirveyle puan farkını biraz daha kapatmaya çalışacak. Beşiktaş'ın mağlubiyeti halinde puan farkı 10'a çıkacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR | CANLI

MAÇTAN DAKİKALAR

12' Umut'un ortasında Güven'in şutu yandan auta çıktı.

13' Rosier'in ortasında Güven'in müsait pozisyonda vuruşu Uğurcan'da kaldı.
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