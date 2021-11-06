Beşiktaş derbide Trabzonspor'u konuk ediyor!

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, derbide lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Batshuayi, Can Bozdoğan'ın yanı sıra Gökhan Töre ve N'Sakala maç kadrosunda yer almadı. Trabzonspor'da ise sezonu kapatan Gervinho, Peres ve kart cezalısı Edgar maç kadrosunda bulunmuyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.