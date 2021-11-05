Çaykur Rizespor evinde kazandı!

Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Selim Ay ve penaltıdan Damjan Djokovic kaydetti. Alanyaspor'un ligdeki 8 maçlık serisi son buldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 11'de Selim Ay ve 70'te penaltıdan Damjan Djokovic kaydetti.Bu sonuçla 7 puana yükselen Çaykur Rizespor, galibiyete rağmen son sırada yer aldı. Bülent Korkmaz dönemindeki 8 maçlık serisi son bulan Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.