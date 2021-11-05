Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisinde 4 eksik!

Süper Lig'in 12 haftasında derbide Beşiktaş, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek. Dev maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma öncesi Siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklanırken 4 futbolcu kadroda yer almadı.Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi ve Can Bozdoğan kadroda yer almazken Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre de kadroda yer bulmadı.NKOUDOU 2 AY SONRA KADRODA!Siyah-beyazlılarda Sporting maçının kadrosunda yer almayan Pjanic, Rosier, Vida ve N'Koudou da maç kadrosunda yer aldı.Sakatlığını atlatan Fransız oyuncu N'Koudou, yaklaşık 2 aylık aranın ardından maç kadrosunda yer aldı.