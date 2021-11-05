Belçika'da Fenerbahçe rüzgarı!

Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip Fenerbahçe 3-0 kazanarak Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerin galibiyet gollerini 9'da Mert Hakan Yandaş, 16'da Max Meyer ve 29'da Mergim Berisha kaydetti.MERT HAKAN VE MEYER'DEN İLK GOL!Fenerbahçe'nin ilk 2 golünü atan Mert Hakan Yandaş ve Max Meyer, bu sezonki ilk gollerini attılar. Mert Hakan, Bersiha'nın golünde de asisti yapan isim oldu.BERISHA'DA HARİKA GOL!Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Alman forveti Mergim Berisha 29'da harika bir vole golüne imza atarak farkı 3'e çıkaran gole imza attı. Berisha, Meyer'in golünde de asist yaptı.arı