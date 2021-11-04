Türkiye Basketbol Federasyonu seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi!

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi.İkinci kez Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına seçilen Hidayet Türkoğlu, üyelere teşekkür ederken hedeflerinin Türk basketbolunu en iyi yerlere getirmek olduğunu belirtti.'Bu süreçte iyi yaptığımız şeyler oldu, yapamadıklarımız oldu. Tüm ekibimle birlikte daha iyi çalışacağımıza dair söz veriyorum. İnşallah Türk basketbolunu en güzel yerlere getiririz. Ben kariyerimde iyi bir takım oyuncusu oldum. Buna devam edeceğim. Oy veren vermeyen herkesin elini sıkmak için sizleri ziyaret edeceğim. Gösterdiğiniz teveccüh için herkese teşekkür ederim.