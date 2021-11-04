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Lokomotiv Moskova maçında 11'ler belli oldu!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu E Grubu'nda yer alıyor. Gruptaki üçüncü maçların sonunda 7 puanla lider konumda yer alan sarı-kırmızılılar, Rusya'da 1-0 mağlup ettiği Lokomotiv Moskova'yı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ağırlıyor. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada iki takımın ilk 11'leri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 4.11.2021 - 19:53 Güncelleme: 4.11.2021 - 19:54 / Editör: Ozge Selin
Lokomotiv Moskova maçında 11'ler belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Nef Stadı'nda saat 20.45'te Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı, İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetiyor. Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Galatasaray gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerken, ikinci maçında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü maçında ise Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.

İlk maçında Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalan Lokomotiv Moskova, ikinci maçında Lazio'ya 2-0, üçüncü maçında da Galatasaray'a 1-0 yenildi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Marcao, Nelsson, Yedlin, Van Aanholt, Feghouli, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Borinov, Jedvaj, Rybus, Kerk, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinskii, Lisakovich, Zhemaletdinov.

GALATASARAY, AVRUPA'DA 298. RANDEVUDA

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 297 müsabakanın 105'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 78 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 395 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.
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