Galatasaray sonunu getiremedi!

Bu sezon genç kadrosuyla dikkat çeken Galatasaray, Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu grupta 3'üncü maçlar sonunda 7 puanla liderlik koltuğuna oturmuştu. E Grubu'nun 4'üncü maçında Lokomotiv Moskova'yı Ali Sami Yen'de ağırlayan temsilcimiz, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.Karşılaşmanın başından sonuna kadar rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Fatih Terim ve öğrencileri, ilk yarı boyunca birçok tehlikeli pozisyona girdi ve Rus temsilcisine gol pozisyonu vermedi.İlk yarının son düdüğü gelmeden yine etkili bir hücum organizasyonuyla Lokomotiv kalesine gelen sarı-kırmızılılar, Feghouli'nin harika şutuyla 1-0 öne geçmeyi başardı.İkinci yarıda ise daha kontrollü bir oyun sergileyen Galatasaray, yine tehlikeli gol pozisyonlarına girmesine rağmen bu atakları golle sonuçlandıramadı.Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında ise Lokomotiv Moskova'nın skoru 1-1'e getiren golü geldi.Beraberlik golünün ardından yine baskısını arttıran Galatasaray, 3 puanı getirecek golü bulamasa da bu maçta sergilediği performansla taraftarından alkış aldı.UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda haftayı lider kapatan temsilcimiz, 4'üncü hafta sonunda 8 puana ulaştı ve liderlik koltuğunu bırakmadı.MAÇ SONUCU | Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova43' Sofiane Feghouli73' KamanoSofiane Feghouli, Avrupa Ligi gruplarında Mehmet Topal'dan (2009'da vs Dinamo Bükreş) bu yana ceza sahası dışı golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu. (Opta)MAÇTAN DAKİKALAR8' Galatasaray'da DeAndre Yedlin sarı kart gördü.13' Galatasaray tehlikeli geldi. Feghouli'nin ceza sahası dışından çektiği şut auta çıktı.17' Lokomotiv Moskova'nın kullandığı korner tehlikeli oldu. Aanholt, ağlara giden topu çizgiden çıkardı.18' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından çektiği şut dışarı çıktı.21' Galatasaray yine tehlikeli geldi. Cicaldau'nun ceza sahasında şutunu savunma engelledi.35' Galatasaray organize bir atakla geldi. Patrick van Aanholt'un şutu kalecide kaldı. Pozisyonun bitiminde ofsayt bayrağı kalktı.43' GOL! Galatasaray, Feghouli'nin ceza sahası dışından müthiş ayak içi şutuyla 1-0 öne geçti.54' Cicaldau'nun pasında müsait pozisyonda topla buluşan Feghouli, auta vurdu.73' Lokomotiv Moskova, oyuna sonradan giren oyuncuları Kamano ile karşılaşmada 1-1'lik eşitliği sağladı.81' Halil Dervişoğlu'nun uzaklardan denediği şut, direğin yanından dışarı gitti.İLK 11'LERGalatasaray: Muslera, Marcao, Nelsson, Yedlin, Van Aanholt, Feghouli, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Borinov, Jedvaj, Rybus, Kerk, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinskii, Lisakovich, Zhemaletdinov.Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan ile UEFA'ya bildirilen listede isimleri olmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maçın kadrosunda bulunmadı.GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİGalatasaray Kulübünün seyirci kısıtlaması uygulamadığı maça, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmayı yüzde 100 seyirci kapasitesiyle oynamak için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuru reddedilen sarı-kırmızılı kulüp, yönetimi kurulunun aldığı kararla stadın tamamını taraftarlarına açtı.Sarı-kırmızılı taraftarlar, 52 bin 223 kişi kapasiteli Nef Stadı'nın tribünlerini çok büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi.Bu arada Nef Stadı'nda 613 gün sonra bir müsabaka tam seyirci kapasitesiyle oynandı. Galatasaray, bundan önce 2019-2020 sezonunun 24. haftasında, 1 Mart 2020'de, Gençlerbirliği'ni konuk ettiği müsabakada Nef Stadı'nın tamamı taraftara açık tutulmuştu. Sonraki süreçte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol maçları bir süre seyircisiz, ardından da belirli kapasitelerle yapıldı.