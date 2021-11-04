Galatasaray ilk yarıda öne geçti!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, bu akşam Nef Stadı'nda saat 20.45'te Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı, İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetiyor. Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi ise 1 puanla son sırada yer alıyor.Galatasaray gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerken, ikinci maçında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü maçında ise Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.İlk maçında Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalan Lokomotiv Moskova, ikinci maçında Lazio'ya 2-0, üçüncü maçında da Galatasaray'a 1-0 yenildi.43' Sofiane FeghouliSofiane Feghouli, Avrupa Ligi gruplarında Mehmet Topal'dan (2009'da vs Dinamo Bükreş) bu yana ceza sahası dışı golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu. (Opta)Karşılaşmanın canlı anlatımı için tıklayınızMAÇTAN DAKİKALAR8' Galatasaray'da DeAndre Yedlin sarı kart gördü.13' Galatasaray tehlikeli geldi. Feghouli'nin ceza sahası dışından çektiği şut auta çıktı.17' Lokomotiv Moskova'nın kullandığı korner tehlikeli oldu. Aanholt, ağlara giden topu çizgiden çıkardı.18' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından çektiği şut dışarı çıktı.21' Galatasaray yine tehlikeli geldi. Cicaldau'nun ceza sahasında şutunu savunma engelledi.35' Galatasaray organize bir atakla geldi. Patrick van Aanholt'un şutu kalecide kaldı. Pozisyonun bitiminde ofsayt bayrağı kalktı.43' GOL! Galatasaray, Feghouli'nin ceza sahası dışından müthiş ayak içi şutuyla 1-0 öne geçti.İLK 11'LERGalatasaray: Muslera, Marcao, Nelsson, Yedlin, Van Aanholt, Feghouli, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Borinov, Jedvaj, Rybus, Kerk, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinskii, Lisakovich, Zhemaletdinov.Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan ile UEFA'ya bildirilen listede isimleri olmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maçın kadrosunda bulunmadı.GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİGalatasaray Kulübünün seyirci kısıtlaması uygulamadığı maça, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmayı yüzde 100 seyirci kapasitesiyle oynamak için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuru reddedilen sarı-kırmızılı kulüp, yönetimi kurulunun aldığı kararla stadın tamamını taraftarlarına açtı.Sarı-kırmızılı taraftarlar, 52 bin 223 kişi kapasiteli Nef Stadı'nın tribünlerini çok büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi.Bu arada Nef Stadı'nda 613 gün sonra bir müsabaka tam seyirci kapasitesiyle oynandı. Galatasaray, bundan önce 2019-2020 sezonunun 24. haftasında, 1 Mart 2020'de, Gençlerbirliği'ni konuk ettiği müsabakada Nef Stadı'nın tamamı taraftara açık tutulmuştu. Sonraki süreçte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol maçları bir süre seyircisiz, ardından da belirli kapasitelerle yapıldı.