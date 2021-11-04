Fatih Terim'den yenilen gole tepki!
UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı sahasında ağırlayan Galatasaray, karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Zorlu maçta rakibine karşı büyük bir üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, girdiği gol pozisyonlarını sonuçlandırmada zorluk çekti. Hatalı bir gol yiyen temsilcimiz, Lokomotiv karşısında adeta fırsat tepti. Karşılaşmanın ardından Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim'in açıklamaları şöyle...
Tabela hariç her şeye olumlu bakabiliriz. Yenilen golden sonraki reaksiyon iyi. Sekiz tane pozisyonumuz var, kaleyi tutan şutumuz yok neredeyse. Bunu değiştirmeliyiz, böyle de gol yememeliyiz. Kötü bir gol yedik.
Bu kadar gol pozisyonu kaçırdıktan sonra mağlup da olabilirdik. Oyuna şöyle bakacak olursak, baştan sonra kadar mücadele eden, ikinciyi arayan, yememek için mücadele eden bir takım vardı. Bu maçı galibiyetle taçlandırmak gerekirdi.
Yediğimiz golü seyrettim. Ancak uğraşırsak bu golü yiyebiliriz. Atamadıklarımız da kolay pozisyonlarmış.
Hiçbir şekilde berabere kalacağım veya kaybedeceğim aklıma gelmedi. Futbolcularım bunu hak etmediler. Çok kolay, çok kötü bir gol yedik. Alex'in bacağının arasından geçiyor, Yedlin bir kumar oynuyor... Silsile bir hata.