Derbinin hakemi belli oldu!
Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Süper Lig'de 12. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu. Milli aradan önce oynanacak son haftada sonucu en çok merak edilen maç, Beşiktaş-Trabzonspor derbisi.
İstanbul'da oynanacak derbinin hakemi Erkan Özdamar oldu.
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Süper Lig'de tecrübekazanan Özdamar, aynı zamanda Uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahip.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Haftanın diğer maçlarında görev alacak hakemler ise şöyle:
Yarın
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Halis Özkahya
20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
6 Kasım Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar
7 Kasım Pazar
13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray : Atilla Karaoğlan
16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır