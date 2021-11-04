Derbinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'de 12. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu. Milli aradan önce oynanacak son haftada sonucu en çok merak edilen maç, Beşiktaş-Trabzonspor derbisi.İstanbul'da oynanacak derbinin hakemi Erkan Özdamar oldu.Süper Lig'de tecrübekazanan Özdamar, aynı zamanda Uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahip.Haftanın diğer maçlarında görev alacak hakemler ise şöyle:20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Halis Özkahya20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus13.30 Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray : Atilla Karaoğlan16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır