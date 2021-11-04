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Derbinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Derbinin hakemi belli oldu!
Ekleme: 4.11.2021 - 13:36 Güncelleme: 4.11.2021 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Derbinin hakemi belli oldu!
Süper Lig'de 12. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu. Milli aradan önce oynanacak son haftada sonucu en çok merak edilen maç, Beşiktaş-Trabzonspor derbisi.

İstanbul'da oynanacak derbinin hakemi Erkan Özdamar oldu.

ZUMBA HOCASI

Süper Lig'de tecrübekazanan Özdamar, aynı zamanda Uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahip.



HAFTANIN HAKEMLERİ

Haftanın diğer maçlarında görev alacak hakemler ise şöyle:

Yarın

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Halis Özkahya

20.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

6 Kasım Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: Ümit Öztürk

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Altay: Mert Güzenge

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Erkan Özdamar

7 Kasım Pazar

13.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray : Atilla Karaoğlan

16.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor: Cüneyt Çakır
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