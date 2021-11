Süper Lig'de dün Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı ve zirve ile puan farkı açıldı. Fenerbahçe'de dün oynanan futbol yine taraftarları eleştirisine neden oldu. Pereira'nın kadro ve diziliş tercihi puan kaybının ana sebebi olarak gösterildi. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç ise Pereira ve Mesut Özil için çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı.ÖMER ÜRÜNDÜL: 'PEREİRA'NIN KADRO TERCİHİ YİNE GÜNDEMDE...'İzmir'de futbol kalitesi çok düşük bir ilk yarı izledik. F.Bahçe bu yarıda mücadele eder gözüktü. Ama tek pozisyon dahi bulamadı. Çünkü Pereira'nın alışılmış maceracı kadro tercihleri yine gündemdeydi. Futbolun ruhu orta sahaya bakalım.Son dakika! Vitor Pereira için sert sözler: Takımını ve Türkiye'yi bilmeyen biri...Crespo, Zajc, Meyer… Bu kadar maç geçti, birbirlerini hemen hemen hiç tanımıyorlar! İkinci faktöre bakalım, ileri uçta solda Mesut, sağda İrfan Can… İkisinin de yapıları kanat forvetine zıt kutup teşkil ediyor.İlk devreye damga vuran Jahovic'ti. Kendisini ofsayt zannederek yüzde yüz golü harcadı. Sonra da bir hatayı değerlendirip golü attı. İkinci yarının ilk dakikası çok ilginçti. Yine Jahovic'in hazırladığı güzel pozisyonda Halil'in vuruşu direkten döndü.'BEN DAHİL YANILDIK'30 saniye sonra F.Bahçe ilk bulduğu pozisyonda Serdar'ın kafa vuruşuyla beraberlik golünü attı. Bu dakikadaki kırılma anı moraliyle F.Bahçe'nin daha etkili oynayacağını düşünenler, ben de dahil yanıldık.Maçın son yarım saatinde oyunun bütün kontrolünü Göztepe aldı. Ancak kurdukları baskıda bir türlü aradıkları golü bulamadılar. F.Bahçe açısından kaybedilen iki puanın yanında en üzücü tablo, attığı gol dışında tek pozisyon dahi bulamayışlarıydı. Tüm takımda ayakta kalan iki kişi vardı. Crespo ve Kim...Zaten Pereira'nın bu kadar çok taşlarla oynayarak bir türlü istikrarlı bir kadroya ulaşamaması bence en büyük teknik adam yanlışıdır. Medyada olsun kamuoyunda olsun Mesut'suz kesinlikle olmaz diyen büyük bir çoğunluk var. Ben ise hep aksi fikirdeyim.'DÜN MESUT'TAN EN UFAK NASIL BİR KATI GELDİ?'Dün goldeki hatasını önemsemiyorum, her futbolcu yapabilir. Ama bana bir kişi anlatsın dün Mesut'tan en ufak nasıl bir katkı geldi, ben de öğreneyim.Göztepe takım halinde çok iyi mücadele etti. Ben en çok Obinna'yı beğendim. Ben futbolda puanlarda matematiksel hesabı göz önüne almam. Net kendime göre teşhislerim vardır. Şimdiden Trabzonspor'u kutluyorum. Mete Kalkavan da mükemmel maç yönetti.GÜRCAN BİLGİÇ: 'BUNU ANLAMAYAN TEK KİŞİ PERERİRA!'Birden bire kendisini ligin finalinde buldu Fenerbahçe. Bunu anlamayan tek kişi, kenarda takımı yönetsin diye oturttukları Vitor Pereira'ydı. Derbiyi kazandıran 4-3-3'e 'kurtarıcı' gibi sarılıp, yine tüm taşların yeri ile oynadı.Oynatmadıkları, oynattıklarından daha çok tartışılıyorsa, bir değil birçok yerde sorun var demektir. İstediğiniz sistem ile oynayın, bir takımı yönetecek yer orta sahası. Bu yüzden Gustavo, Sosa ve İrfan var. Üç günde bir maç periyodunda hep 'yorgunluk' bahanesi varsa bir teknik adamın, ligin kendi dinamiklerinden de haberi yok demektir. Ne yazık ki Fenerbahçe böylesine 'yetersiz' analiz kabiliyetinin eseri olarak önümüze çıkıyor. Devre bittiğinde yüzde 63 top Fenerbahçe'de kalmış, kaleye sadece bir şut çekebilmişler.Devrenin başında gelen beraberlik golü ikinci şut, ancak maçın ruhunu tekrar Fenerbahçe'ye de getiren an oldu. Müthiş bir hırsla basan, rakibi bozmak için uğraşan ve savunma sırtına yapılan koşuları arayan bir rakipti Göztepe. Yani; rakip analiz edilmiş, bir plan yapılmış ve uygulamaya çalışmışlar.'F.BAHÇE KAYBOLMUŞ DURUMDA'Pereira'nın cephesinde 'hesap' neydi? Çok düşünmeyin, öyle bir şey yok. Sadece oyuncu yetenekleri üstüne kurulmuş beklentiler var. O yüzden topu ayaklarına alıyorlar ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. Eğer hedefiniz varsa, planınız da olmalı. Yolda revize edip, gerekirse düzeltmeler yapacağınız bir harita. Fenerbahçe ise 'kaybolmuş' durumda.'TAKIMINI VE TÜRKİYE'Yİ BİLMEYEN BİR HOCA'Takımını da rakibini de Türkiye'yi de bilmeyen bir hocası var. Onu hâlâ 'yeterli' görüp, bağırıp-çağırıp, problemleri çözeceğini sanan da bir başkan… Puan farkının 12'ye çıkmasından değil, derbi sonrasındaki duruşun, oyun karakterinin 'şampİRFAN CAN OYUNDAN ALINMASINA TEPKİ GÖSTERDİFenerbahçe'nin tek golündeki asisti yapan İrfan Can Kahveci, 78. dakikada oyundan alındıktan sonra Vitor Pereira'ya tepki gösterdi. İrfan Can, saha kenarına geldiğinde Pereira yüz yüze gelmek istemedi ve tepkisini ortaya koydu.