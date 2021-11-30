Türk futbolseverler Mario Balotelli'yi ayakta alkışladı: Helal olsun sana

Sezon başında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer olan Mario Balotelli, gündem oldu. İtalyan futbolcunun gündeme gelme sebebi ihtiyacı olan ailelere yapmış olduğu yardımlar.

Önceki günlerde verdiği röportajda yaptığı yardımları açıklamak istemediğini belirten Mario Balotelli ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.Ünlü sanatçılardan Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Balotelli'nin ihtiyacı olan ailelere yaptığı yardımları duyurdu.Levent, Balotelli'nin görme bozukluğu yaşayan Sevinç'in ameliyatını, Ayrıldığı eşinden şiddet görünce çocuklarıyla açıkta kalan Kader'in 1 yıllık ev masrafını, Mide kanseri olan Yaşar'ın 5 aylık kira borcunu ve 3 ailenin hastane masrafını karşıladığını belirtti.Mario Balotelli'nin yaptığı yardımların ardından sosyal medyada yıldız oyuncuyla ilgili övgü dolu mesajlar paylaşıldı.