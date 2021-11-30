Ballon d'Or 2021 ödül gecesine damga vuran an! Messi'nin ismi açıklandığı an Lewandowski...

Futbolda yılın 'En'lerinin belli olduğu Ballon d'Or'da ödüller sahiplerini buldu. Dünyada yılın en iyi futbolcusu Lionel Messi oldu. Messi ile finale kalan Lewandowski'nin ödül açıklanırken verdiği tepki ise geceye damga vurdu.EN İYİLERİN GECESİDünyada yılın 'En iyi'lerinin belli olduğu France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or, Başkent Paris'teki Theatre du Chatelet'te gerçekleşen törenle sahibini buldu.MESSI 7. KEZ ÖDÜLÜN SAHİBİ613 puan alarak 580 puanlı Robert Lewandowski'yi sollayan Lionel Messi, 2021 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. Kariyerinde 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarının ardından bu ödüle layık görülen Lionel Messi, 7. kez Ballon d'Or'u kazanmayı başardı.'FUTBOLA BAŞLADIĞIMDA BU SEVİYELERİ DÜŞÜNMÜYORDUM''Futbola başladığımda, böyle bir seviyeye ulaşabileceğimi düşünmüyordum.' ifadelerini kullanan Messi finaldewki rakibi Lewandowski'yle ilgili ise 'Lewandowski'yle mücadele etmek benim için bir gurur. Ona da teşekkür etmek istiyorum. Bence, geçen yıl o bu ödülü hak etmişti.' dedi.'MESSI'Yi TEBRİK EDERİM'Dünyada yılın en iyi forvet oyuncusu ise Robert Lewandowski seçildi. Bayern münih'te forma giyen Polonyalı yıldız 'Ballon d'Or ödüllerini kazanan Messi ve Putellas'ı tebrik ederim, ödüllere aday gösterilen tüm oyuncuları da öyle. Yılın forveti ödülünü kazandım ve hiçbir oyuncu arkasında güçlü bir takım ve sadık taraftarlar olmadan bunu başaramazdı.' ifadelerini kullandı.LEWANDOWSKI'DEN OLAY TEPKİFrance Football tarafından yılın en iyi oyuncusuna verilen Ballon dOr ödül töreninde Messi ile finale kalan Robert Lewandowski'nin Messi'nin ismi açıklandığı andaki yüz ifadesi ise sosyal medyada gündeme oturdu. Lewandowski'nin tepkisi 'Hayal kırıklığı' olarak yorumlandı.EN İYİ GENÇ OYUNCU PEDRİBarcelona'da forma giyen 19 yaşındaki Pedri, 2021 yılının en iyi U21 oyuncusu seçildi. Pedri ödül töreninde 'Barcelona'daki herkese teşekkür etmek istiyorum. Leo Messi'ye de öyle. Benim için yaptığın her şey için teşekkürler Leo. Messi, saha içinde ve saha dışında bana çok yardım etti. Ondan öğrendiğim her şey için minnettarım.' şeklinde konuştu.EN İYİ KALECİ DONNARUMMAYılın en iyi kalecisi ödülü ise İtalya Milli Takımı ile EURO 2020'yi kazanan ve turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Gianluigi Donnarumma'nun oldu. Donnarumma 'Bana burada oynama şansı verdiği için başkanıma teşekkür ediyorum. Geri kalan süre içerisinde de bu başarıları yakalamak için çok çalışacağım.' sözlerini kullandı.EN İYİ KADIN FUTBOLCU ALEXIA PUTELLASYılın en iyi kadın futbolcusu, Barcelona'da forma giyen Alexia Putellas'ın oldu. Ödül töreninde duygusal anlar yaşayan Putellas, 'Dünya, küçük erkek ya da kız, burada ya da başka ülkelerde doğmuş tüm çocuklara hayallerini yaşayabilmeleri ve oynamaya devam edebilmeleri için bir olanak sunmalı.' sözlerini kullandı.YILIN TAKIMI CHELSEAYılın en iyi takımı ise Chelsea oldu. İngiliz ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi devirerek Şampiyonlar Ligi kupasını ve ardından Villareal'i Süper Kupa finalinde devirerek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu. Ayrıca Chelsea ve İtalya Milli Takımı ile başarıdan başarıya koşan Jorginho ise Messi ve Lewandowski'nin ardından dünyada yılın en iyi 3. futbolcusu seçildi.