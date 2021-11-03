Beşiktaş ilk yarıda geriye düştü!

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Beşiktaş, Sporting'e konuk oluyor. Grupta henüz puanı bulunmayan Siyah-beyazlılar, ilk puan ve puanlarını almak istiyor. Zorlu karşılaşmayı Rus hakem Sergei Karasev yönetiyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Vida, Rosier, N'Koudou, Batshuayi ve Pjanic kadroda yer almıyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Sporting, 31'de Pedro Gonçalves'in penaltı golüyle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. Sporting, Pedro Gonçalves'in golüyle Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçti. Sporting, Paulinho'nun golüyle Beşiktaş karşısında 3-0 öne geçti.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında bugün Portekiz'in Sporting takımına konuk oluyor. Temsilcimiz, Sporting karşısında Avrupa kupalarındaki 228. mücadelesine çıktı. Sporting-Beşiktaş maçı bu akşam saat 23.00'de başladı. Jose Alvalade Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetiyor.MAÇTAN DAKİKALAR9' Sporting tehlikeli geldi. Paulinho'nun şutu direkten döndü.11' Sporting bir kez daha tehlikeli geldi. Bu kez Ersin Destanoğlu çizgiden çıkardı.14' Larin'in vuruşunu kaleci Adan kurtardı.17' Sporting'de sakatlanan Porro, yerini Esgaio'ya bıraktı.GOL! 31' Sporting, Pedro Gonçalves'in penaltı golüyle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.GOL! 38' Sporting, Pedro Gonçalves'in golüyle Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçti.GOL! 41' Sporting, Paulinho'nun golüyle Beşiktaş karşısında 3-0 öne geçti.Grubunda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve henüz puanı bulunmayan Siyah-Beyazlılar son sırada yer alıyor. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla alan Sporting ise 3. basamakta bulunuyor.