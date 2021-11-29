Tümer Metin'den Galatasaraylı futbolcu için dikkati çeken açıklama: 'Yollar ayrılmalı'

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldığı maçı değerlendiren Tümer Metin, sarı-kırmızılı futbolcu Feghouli için flaş bir çıkıştı bulundu. Metin, Cezayirli futbolcu ile yolların ayrılması gerektiğini savundu.'Feghouli hala yatıyor'Tivibu Spor'da konuşan Tümer Metin, 'Feghouli 2 sene yatmış dendi. Bence hala yatıyor. Kontratı garantiledi söylemlerine katılmıyorum. Ben olsam yolları ayırırım Feghouli'yle. Teşekkür ederim katkıları için' dedi.2017 yazında transfer edilen Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılı formayla toplam 150 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 33 gol atarken 29 da asist kaydetti.