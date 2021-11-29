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Spor camiası tek yürek!

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Galatasaray Kulübü'nün 37. başkanı Mustafa Cengiz için spor camiası başsağlığı mesajları yayınlandı.

Ekleme: 29.11.2021 - 01:46 Güncelleme: 29.11.2021 - 01:47 / Editör: Ozge Selin
Spor camiası tek yürek!
Galatasaray'ın 37. başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cengiz için mesaj yayınlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Daima beyefendi kişiliğiyle hatırlayacağım merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesine, Galatasaray ve Türk spor camiasına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun' dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu da yayınladığı mesajda, 'Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Spor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü ise 'Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz'in hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Cengiz ailesine, Galatasaray camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun' mesajını yayınladı.

Beşiktaş Kulübü ise şu ifadeleri kullandı: 'Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz.'

Trabzonspor da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Galatasaray Spor Kulübü'nün Eski Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun' ifadeleri kullanıldı.

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