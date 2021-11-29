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Seneler sonra HAGİ fırtınası! Galatasaray'da devre arası peş peşe sürpriz hamleler...

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sergilediği performansı Süper Lig'de gösteremiyor. Galatasaray, ligde oynadığı 14 maçta 6 kez kazanabildi. 22 puan toplayan Galatasaray, ligde 8. sırada yer alıyor. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, devre arasında transfer planını da belirledi.

Seneler sonra HAGİ fırtınası! Galatasaray'da devre arası peş peşe sürpriz hamleler...
Ekleme: 29.11.2021 - 12:07 Güncelleme: 29.11.2021 - 12:11 / Editör: Ozge Selin
Seneler sonra HAGİ fırtınası! Galatasaray'da devre arası peş peşe sürpriz hamleler...
Son dakika Galatasaray haberleri... Bu sezon Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, 14 hafta sonunda bir türlü beklentileri karşılayamadı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda namağlup lider durumda. Burak Elmas yönetimi devre arasında transfer stratejisini de belirledi. İşte Galatasaray'dan son dakika haberleri...

GALATASARAY'DAN HAGİ SÜRPRİZİ! DEVRE ARASINDA...

Galatasaray, devre arası transfer planlamasına başladı. Sezon başında Cicaldau ve Morutan'ı renklerine bağlayan Galatasaray, efsane ismi Hagi'nin oğlunu listeye ekledi.

İskoçya'nın Rangers takımında forma giyen Ianis Hagi, Galatasaray'ın efsane on numarası Gheorge Hagi'nin oğlu.

Rangers'ta menajer Steven Gerrard'ın takımdan ayrılmasından sonra Hagi'nin durumunda da değişiklikler olabilir.

Eurosport'ta yer alan habere göre Hagi, devre arasında takımdan ayrılabilir.

Hagi'yi transfer etmek isteyen takımlar arasında Fransız devi Lyon ve İspanyol ekibi Valencia da var.

Aston Villa da Hagi'yi isteyen takımlar arasında yer alıyor.

Rangers, Hagi'nin bonservisini belirledi. İskoç temsilcisi Ianis Hagi için 9 milyon € talep ediyor.

Iannis; geçtiğimiz Mayıs ayında GSP'ye yaptığı açıklamada, 'Bir gün Galatasaray'da oynamak isterim. Ben, Galatasaray ile büyüdüm. Geleceğin neler getireceğini bilmiyorum ancak Galatasaray'a bağlıyım ve Galatasaray'ı çok seviyorum' ifadelerini kullanmıştı.



FATİH TERİM'SİZ OLMUYOR!

Son 10 yılda Fatih Terim olmadan 31. maçına çıkan Galatasaray, 11 beraberlik ve 7 yenilgi ile toplamda 43 puan kaybetti.

Cezası nedeniyle son taktiği takım otobüsünde veren Fatih Terim, karşılaşmayı locada izledi. Terim, Marsilya maçına göre Barış Alper, Emre Kılınç ve Babel'i ilk 11'de sahaya sürüp rotasyona imza attı.

Fatih Terim, maçı Arda Turan ile birlikte izledi.

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'Mustafa Cengiz başkan olarak Galatasaray'a önemli hizmetler yaptı. UEFA ile yaşanan krizleri çözdü ve Galatasaray'ın Avrupa'dan ceza almasını önledi. İki şampiyonluk yaşayarak tarihe geçti. Başkanlığı döneminde Galatasaray'ın menfaatlerini hep korudu. Hastalığı boyunca da asla Galatasaray'ı ihmal etmedi.

Galatasaray camiasının başı sağ olsun. Allah mekanını cennet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Ailesine de sabırlar versin.. Galatasaray'da hiçbir oyuncu 'Fatih Terim bana şans vermiyor' diyemez. Malatya maçında Terim, Emre Kılınç ile Barış'a formayı verdi. Bu iki oyuncu o kadar katkısız oynadı ki Galatasaray hücumda bile görünmedi.

Babel de yetersiz kaldı. Diagne pas bile alamadı. Hatta; Berkan-Taylan ikilisi geriye yana oynamak zorunda kaldı. Berkan- Taylan-Emre-Alper birlikte oynayınca orta alanda bal yapmayan arı grubu oluştu. Malatya'dan Mounir soldan yaptığı tüm ataklarda Yedlin'i sürekli geçti.

Muslera, ilk yarıda iki önemli kurtarış yaparak Galatasaray'ın en iyisi oldu. Maçı locadan izleyen Fatih Terim, bence Emre ile Barış'ın kötü oynadıklarını gördü ama oyuncuları kaybetmemek için erken değişikliğe gitmedi.

Cicaldau ile Kerem'in oyuna girmesi Galatasaray'ı kendine getirdi. Kerem'in dikine yaptığı ataklar hücuma etkinlik kazandırdı. Malatya'nın çizgi halinde çok adamla yaptığı savunmasını Galatasaray forvetleri aşmakta zorlandı.

Terim, kazanma hamlesi olarak Feghouli ile Halil'i 65'te oyuna aldı. Final paslarında ve son vuruşlarda Cicaldau, Kerem, Halil, Feghouli topun şiddetini ayarlamayınca Galatasaray golü üretemedi. Özellikle Fatih Terim ikinci yarı yaptığı değişikliklerin etkisini görünce 'Keşke Kerem, Cicaldau ve Feghouli üçlüsüyle oyuna başlasaydım' demiştir.'
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