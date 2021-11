Göztepe - Fenerbahçe - CANLI SKOR!

CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...İlk yarı sonucu: Göztepe 1-0 Fenerbahçe40' Gol... Göztepe 1-0 Fenerbahçe (Jahovic)31' Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sol kanada gönderdiği uzun topu Berkan kontrol edemedi. Taç Fenerbahçe'nin.24' Ferdi sağ kanattan topla birlikte hareket etti fakat meşin yuvarlağı oyun alanında tutamadı. Taç Göztepe'nin.21' Mesut Özil'in uzun pasında Novak ceza sahası dışında topu kontrol etmek istedi fakart kaleci İrfan Can Eğribayat, açılarak topu uzaklaştırdı.9' Sol kanattan kullanılan kornerde Berkan ortayı yaptı, ön direkte Atınç'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.7' Mesut Özil rakip savunma arkasına sartı fakat o bölgeye gönderilen uzun topu kaleci İrfan Can Eğribayat kalesinden açılarak uzaklaştıdı.1' Zajc'ın pasında Mesut Özil savunma arkasına sarkmak istedi fakat savunmada Arslangic topu kontrol edip kaleci İrfan Can'a gönderdi.1' Maç başladı.Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor.Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayınlıyor.İLK 11'LERGöztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Halil, Adis JahovicFenerbahçe: Berke, Min Jae, Serdar Aziz, Novak, Ferdi, Crespo, Zajc, Meyer, İrfan Can, Mesut Özil, Serdar Dursun