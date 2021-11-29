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Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz'e son veda

2018 ile 2021 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık görevini yürüten Mustafa Cengiz, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 71 yaşındaki Mustafa Cengiz, uzun süredir hastanede teeda2018 ile 2021 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık görevini yürüten Mustafa Cengiz, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 71 yaşındaki Mustafa Cengiz, uzun süredir hastanede teedavi altındaydı. Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı. Başkan Erdoğan da cenazeye katıldı.

Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz'e son veda
Ekleme: 29.11.2021 - 15:21 Güncelleme: 29.11.2021 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz'e son veda
Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlanıyor. Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından merhum Cengiz, Ulus'taki mezarlığa defnedilecek. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de cenaze törenine katıldı.

CENAZE TÖRENİNE BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILIYOR

Başkan Erdoğan da Mustafa Cengiz'in cenaze töreni için İlahiyat Camii'ne geldi.

Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Mustafa Cengiz'i son yolculuğuna uğurlamak için Marmara İlahiyat Camii'ne geldi. TFF Başkanı Nihat Özdemir de törene katıldı.

Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı


SARPER CENGİZ: REHBERİMİ KAYBETTİM

Merhum Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz ise kahramanını kaybettiğini belirterek, "Sadece babamı değil rehberimi kaybettim. Hayatta her şeyi açık ve net konuşabildiğim, danışabildiğim yol göstericimi kaybettim. Keşke elden daha fazla gelseydi. Sürece başladığımızdan beri yaklaşık 18 aylık süreç müthiş bir mücadeleyle geçti. Çok dirayetli davrandı. İnsan babası hiç ölmeyecek zannediyor. Nasıl bir evlada hastalık süreci öğretilir buna da hazırladı beni. Canımı feda etmeye hazırdım ama buraya kadarmış. Açamadığım telefonlar var, hepsinden özür diliyorum. Onların dileklerini de kalbimizde hissettiğimizin bilinmesini isterim. Türk milletinin, Galatasaray camiasının, sevenlerinin başı sağolsun. Babamı hiç unutmayacağım. Benim kahramanımdı. Gaziantep'ten çıkıp oradaki gençlerimize de heyecan katacak bir başarı hikayesiydi. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.



Merhum Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son kez Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin önünden geçti.

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