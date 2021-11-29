Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında 2 puan bıraktı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Göztepe, 40. dakikada Adis Jahovic'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önede kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 48. dakikada Serdar Dursun'un kafa golüyle skoru eşitledi.Fenerbahçe'de Filip Novak 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Miha Zajc ise gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 22 puana yükseldi. Göztepe ise puanını 11 yaptı. Öte yandan Fenerbahçe lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü.Fenerbahçe, gelecek hafta sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Göztepe ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.