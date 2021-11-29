Fenerbahçe derbiden sonra 2'de 2 peşinde! Göztepe deplasmanında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında bu sezon ligde istediği sonuçları almaktan uzak olan Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, derbi galibiyetinden sonra bir galibiyet daha alarak ligde 2'de 2'yle yoluna devam etmek istiyor. Trabzonspor ile farkı kapatmak isteyen sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın ilk 11'i belli oldu.