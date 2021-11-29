Fenerbahçe derbiden sonra 2'de 2 peşinde! Göztepe deplasmanında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında bu sezon ligde istediği sonuçları almaktan uzak olan Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, derbi galibiyetinden sonra bir galibiyet daha alarak ligde 2'de 2'yle yoluna devam etmek istiyor. Trabzonspor ile farkı kapatmak isteyen sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın ilk 11'i belli oldu.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00'de Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak haftanın kapanış karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek.
Ligde son olarak Galatasaray derbisinde 2-1'lik galibiyet alan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'a son dakika golüyle mağlup olmuş ve Avrupa Ligi'ne veda etmişti.
Derbi galibiyetinden sonra moral bulan ve ligde 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, Göztepe müsabakasını da kayıpsız geçmek istiyor.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'i BELLİ OLDU!
Fenerbahçe: Berke, Min-Jae, Serdar, Novak, Ferdi, Crespo, Zajc, Meyer, İrfan Can, Mesut Özil, Serdar Dursun.
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde galibiyeti getiren golü atan Miguel Crespo, Göztepe maçına da ilk 11'de başlıyor.