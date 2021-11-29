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Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenen Juventus'un soyunma odası görüntüleri ortaya çıktı. Bir yandan üzerini değiştiren Ronaldo'nun bir yandan da üzüntüden gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...
Ekleme: 29.11.2021 - 10:55 Güncelleme: 29.11.2021 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...
Juventus'un geçen sezona ait ortaya çıkan soyunma odası görüntülerinde futbolseverler, Cristiano Ronaldo'nun daha önce hiç görmedikleri bir haline tanık oldu.

ÜZERİNİ DEĞİŞTİRİRKEN BİR YANDAN DA AĞLADI

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçı 2-1 kaybeden ve rövanşta 3-2 kazanmasına rağmen Porto'ya elenen Juventus'ta Ronaldo'nun soyunma odasında hüngür hüngür ağladığı görüntüler ortaya çıktı. Üzerini değiştirirken sinirden gözyaşlarına boğulan Portekizli yıldızın o anları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.



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