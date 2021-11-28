Galatasaray üst üste 3. puan kaybını yaşadı! Malatyaspor deplasmanında gol sesi çıkmadı…

Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmalarında heyecan devam ediyor. Günün öne çıkan maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip için zorlu geçmesi beklenen karşılaşmadan gol sesi çıkmadı.İlk yarı boyunca rakibine karşı üretmekte zorlanan Galatasaray, ikinci yarıya hızlı başladı. Diagne ve Cicaldau ile net pozisyonlara giren sarı-kırmızılılar, bu pozisyonları golle sonuçlandıramadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.Karşılaşmanın son saniyelerinde Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, oyun alanına girdiği için kırmızı kart gördü.Karşılaşmanın büyük bir bölümü temposuz geçerken, Galatasaray bu sonuçla puanını 22 yaptı. Yeni Malatyaspor ise 13 puana yükseldi.Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar alan Fatih Terim ve öğrencileri, Süper Lig'de üst üste 3. puan kaybını yaşadı.Ligde ve Avrupa'da farklı bir görüntü çizen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim de, cezası nedeniyle yedek kulübesinde olamadı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, Galatasaray'da ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz ve Emre Kılınç'ın yerine Kerem Aktürkoğlu ve Cicaldau oyuna dahil oldu.46' Galatasaray ikinci yarıya hızlı başladı. Mbaye Diagne'nin şutu direkten döndü.48' Galatasaray arka arkaya gole yaklaştı. Cicaldau'nun şutunu Ertaç son anda çeldi.57' Berkan'ın pasında topla buluşan Cicaldau, döndü ve şutunu çekti savunma araya girdi.64' Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ve Feghouli oyuna girdi. Ryan Babel ve Berkan Kutlu oyundan çıktı.88' Galatasaray, Halil Dervişoğlu'yla golü buldu ancak Atilla Karaoğlan, pozisyonun öncesinde faul olduğunu tespit etti ve golü iptal etti.90+3' Halil Dervişoğlu uzaklardan şansını denedi. Ertaç, son anda kornere çeldi.Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Haddadi, Hafez, Jospin, Mallan, Ndong, Mounir, Adem.Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış, Emre, Babel, Diagne.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasından dolayı yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetimindeki takım, evinde kaybettikleri Fenerbahçe maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanında, Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Barış Alper Yılmaz, Babel, Emre Kılınç, Diagne ilk 11'i ile sahaya çıktı.Ev sahibi takım Öznür Kablo Yeni Malatyaspor ise deplasmanda mağlup oldukları GZT Giresunspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.Yeni Malatyaspor'un ilk 11'inde Ertaç Özbir, Semih Kaya, Karim Hafez, Wallace, Sadık Çiftpınar, Haddadi, Mallan, Chouiar, Jospin, Adem Büyük, Ndong yer aldı.Müsabaka öncesi eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in hayatını kaybettiği anons edilerek, başsağlığı dilendi ve saygı duruşunda bulunuldu.