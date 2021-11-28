Beşiktaş’ta kritik zirve sona erdi! Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın görüşmesinden sonuç çıktı…

Süper Lig'de bu sezon beklenilen sonuçları alamayan ligde ve Avrupa'da üst üste kayıplar yaşayan Beşiktaş'ta, kötü gidişat son oynanan Giresunspor maçında da devam etmişti.Giresunspor maçının ardından istifa sinyali veren Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi'yle görüşme gerçekleştireceğini açıklamıştı.Bugün akşam saatlerinde yapılan görüşmeden Sergen Yalçın'la yola devam kararı alındı.Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, görüşmenin detaylarını şöyle anlattı:'Başkanımız ve hocamızla bir toplantı yaptık. Sergen Yalçın, kendine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Başkanımız ve yönetim de inancını belirtti. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip.''Hocamız konsantre olacak ve bir şekilde bu olduğumuz girdaptan Beşiktaş'ı kurtaracak. Biz de ona destek olmaya devam edeceğiz.'