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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın zirvesi! Yalçın göreve devam edecek mi?

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Giresunspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş'ta büyük düşüş devam ediyor. Üst üste 4 lig maçını kaybeden siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5'te 0 çekti. Kartal'da dün alınan ağır yeniginin sonrasında Sergen Yalçın'ın sözleri istifa mesajı dikkat çekti. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir toplantı yapacaklarını ve durum değerlendirmesi sonrası karar vereceklerini ifade eden deneyimli hoca ile yollar ayrılabilir. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın zirvesi! Yalçın göreve devam edecek mi?
Ekleme: 28.11.2021 - 15:26 Güncelleme: 28.11.2021 - 15:33 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın zirvesi! Yalçın göreve devam edecek mi?
Geçen sezonu çifte kupayla kapatarak tarihi bir sezon yaşayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın geleceği tartışılıyor. Efsanesi olduğu siyah-beyazlı kulüple hem lig hem kupada mutlu sona ulaşan Yalçın, bu sezon ise beklentilerin çok altında kaldı. Yaz transfer döneminde Bathsuayi, Pjanic, Ghezzal, Teixeira gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Kartal, geride kalan dilimde büyük hayal kırıklığı yarattı.

Sezona hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefiyle başlayan Beşiktaş, Devler Ligi'nde çıktığı 5 maçı da kaybetti ve Avrupa defterini kapattı.

Ligde ise 1 maçı eksik lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde yer alıyor. Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Kartal, dün akşam da büyük bir şok yaşadı.

Giresunspor müsabakasını çıkış maçı olarak gören Beşiktaş, sahasında 4-0'lık ağır bir mağlubiyet yaşadı. Maçın ardından taraftarlardan da tepki vardı.

Müsabakanın bitimiyle birlikte basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalçın, ayrılık sinyalleri vererek Başkan Ahmet Nur Çebi ile durum değerlendirmesi yapacaklarını ifade etti.

İstifa sorusuna cevap veren Yalçın, 'Muhtemelen yarın başkanla oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız. Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Bu gidişat iyi bir gidişat değil' şeklinde konuştu.



Yalçın, kötü gidişata vurgu yaparak şöyle konuştu: 'Bizim de normal durumda olduğumuz söylenemez. Hiçbir çözüm bulamıyoruz. Söylenecek fazla bir şey yok aslında. Taraftardan da kendi ve takımım adına özür diliyorum. Onlara daha fazlasını vermek isterdik ama bu sezon istediklerini veremedik. Onun da sorumlusu benim.'

İstifa sorusuna cevap veren Yalçın, 'Muhtemelen yarın başkanla oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız. Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Bu gidişat iyi bir gidişat değil' şeklinde konuştu.

Yalçın, kötü gidişata vurgu yaparak şöyle konuştu: 'Bizim de normal durumda olduğumuz söylenemez. Hiçbir çözüm bulamıyoruz. Söylenecek fazla bir şey yok aslında. Taraftardan da kendi ve takımım adına özür diliyorum. Onlara daha fazlasını vermek isterdik ama bu sezon istediklerini veremedik. Onun da sorumlusu benim.'

Siyah-beyazlı camiada yaşanan son gelişmeleri ise A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Yalçın'ın istifasını sunacağını belirten Dikme'nin açıklamaları şöyle...

Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın saat 17.00 - 18.00 sularında bir görüşme gerçekleştirecek. Çebi, 'Hayır biz seninle yola devam etmek istiyoruz' derse, yola devam edilecek.

Sergen Yalçın sadece istifasını sunmakla kalmayacak. Bu kötü gidişi tam tersine çevirmek için neler yapılması gerektiğini Başkan Çebi'ye sunacak.

Yalçın'ın bazı şeylerden rahatsız olduğu biliniyor. Bazı oyuncuların ocak ayında takımdan ayrılmasını isteyecek. Tesislerde bazı işleyişlerin değişmesini isteyecek.

Burada önemli olan Ahmet Nur Çebi'nin nasıl bir tavır sergileyeceği. Bugün sonucun ne olacağını iki kişi biliyor.



Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi baş başa görüşecek. Dün Sergen Yalçın, 'Yarın Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşüp durum değerlendirmesi yapacağız' dediğinde başkanın bundan haberi yoktu, televizyondan öğrendi. Şu an için 'Sergen Yalçın gitti' ya da 'Sergen Yalçın kaldı' demek için çok erken.

Sergen hocanın kalıp kalmayacağı kullanacağı kelimelere, jest ve mimiklerine ve Ahmet Nur Çebi'nin yönetici arkadaşlarıyla yapacağı görüşme sonrası belli olacak.
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