Sergen Yalçın'dan istifa sözleri!

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;Neden böyle oldu derken, açıklaması kolay değil. Özellikle bugünkü maçı açıklamak çok zor. Biraz kader kısmet demek lazım. Bugünkü maç herhalde herkese kolay kolay nasip olmaz. Futbolda düşüşler olabilir ama hemen toparlamak lazımSORUMLUSU BENİMUzun süreli düşüşler büyük zararlar verir, hele büyük camialarda daha fazla verir. Bir türlü durumu toparlayamıyoruz. Uzun süredir bir dönüş yakalayamadık, bu da bizim için hoş değil. Sorumlu benim. Takımın başında ben olduğum için doğal olarak bana ait.İŞLER İYİ GİTMİYORBu durumun sorumlusu benim, biraz da onu söylemek lazım. Futbol, insanı başka yerlere götürebiliyor. Geçen sene nasıl başarılı bir sezon geçirdiysek, bu sezon tersini yaşıyoruz. Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok. İşler iyi gitmiyor.TARAFTARDAN ÖZÜR DİLİYORUMTaraftarımızdan kendi ve takımım adına özür diliyorum. Onlar birçok şeyi hak ediyorlar. Bu sezon maalesef istediklerini veremedik, bunun da sorumlusu benim doğal olarak.VAR ALEYHİMİZDE DEVREYE GİRİYOR10 kişi kaldık, yediğimiz 2. gol.. Oyuncuların motivasyonu çok düştü. Çok iyi başlıyoruz, oyuncularım tepki veremiyorlar. Kaleye gelen ilk top gol oluyor. Hakem arkadaşlar pozisyonları çok iyi değerlendiriyorlar. VAR en ufak pozisyonda aleyhimizde devreye giriyor.BÜYÜK KAOSLAR MEYDANA GELİRizim lehimizde olanlarda sezon başından beri devreye girdiğini görmedim. Bu tür hakem arkadaşların Türk futbolunda olmaması lazım. Büyük problem. Yarın çok daha büyük kaoslar meydana gelebilir stadyumlarda böyle yönetimler olursa.ARTIK SAHADA OYNANMIYORBunu kaybettiğimiz için değil, genel olarak söylüyorum. Sadece bu maç özelinde konuşmuyorum. Çok ciddi bir tepki var Beşiktaş'a karşı. Bunu kenardan hissedebiliyoruz. Geçen hafta %100 penaltı pozisyonumuz var, bugün 2 tane VAR, 10 dakikada maçı bitiriyor. Oyun artık sahada oynanmıyor. Tamamen televizyon önünde oynanıyor. Bu da benim için en üzücü tarafBEN OYNAMIYORUMTaraftar takımı ayağa kaldır diyor ama ben oynamıyorum. Oyuncuların daha fazlasını yapması gerekiyor. Takım ancak böyle ayağa kalkar.İSTİFA SORUSUNA YANITCamiaya çok zarar vermek istemiyorum. Muhtemelen yarın başkanla oturup bir değerlendirme yapacağız. Gidişat hiç iyi değil. Ben bu camianın insanıyım. Beşiktaş'ın gerçeklerini biliyorum