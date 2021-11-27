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Mert Günok sezonu kapattı!

Beşiktaş'ta sol diz çapraz bağı kopan Mert Günok sezonu kapattı. Tecrübeli file bekçisi, geçireceği ameliyatın ardından 6 aylık tedavi sürecine girecek.

Ekleme: 27.11.2021 - 23:33 Güncelleme: 27.11.2021 - 23:35 / Editör: Ozge Selin
Mert Günok sezonu kapattı!
Beşiktaş'ın GZT Giresunspor maçında sakatlanan kalecisi Mert Günok, sezonu kapattı.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekipte, tecrübeli file bekçisi Mert Günok, konuk ekibin 4. golü öncesinde pozisyon almaya çalışırken çime takılıp yerde kaldı. Mert Günok'un yerde kalmasının ardından Champness topu boş ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi.

Dizi döndüğü öğrenilen Mert Günok, pozisyon sonrasında oyuna devam edemedi ve oyun alanını sedyeyle terk etti. Mert Günok ilk müdahalelerin ardından stattan ambulansla ayrılmak zorunda kaldı. Mert'in tedavisi hastanede devam edecek.

Beşiktaş'ta sol diz çapraz bağı kopan Mert Günok sezonu kapattı. Tecrübeli file bekçisi, geçireceği ameliyatın ardından 6 aylık tedavi sürecine girecek.
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