Beşiktaş kendi sahasında gol yedi!
Süper Lig'in 14. haftasında kötü gidişatı sona erdirmek isteyen Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Gökhan Töre ve Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra Salih Uçan ve Serdar Saatçi de maç kadrosunda yer almıyor. Giresunspor, 22'de Diabate'nin penaltı golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekipte ligde de işler yolunda gitmiyor. Yeniden çıkış yaparak zirveye ortak olma planları yapan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişe Giresunspor karşısında son vermek istiyor.
CANLI ANLATIM | BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR
MAÇTAN DAKİKALAR
6' Batshuayi'nin harika pasında Larin'in vuruşunu savunma çizgiden çıkardı. Sonrasında ofsayt bayrağı kalktı.
9' Ghezzal'ın ceza sahası dışından sert şutunu Okan Kocuk kurtardı.
14' Beşiktaş, Rosier'le gole yaklaştı. Okan gole izin vermedi.
GOL! 22' Giresunspor, 22'de Diabate'nin penaltı golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.