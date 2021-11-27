Beşiktaş kendi sahasında gol yedi!

Süper Lig'in 14. haftasında kötü gidişatı sona erdirmek isteyen Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Gökhan Töre ve Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra Salih Uçan ve Serdar Saatçi de maç kadrosunda yer almıyor. Giresunspor, 22'de Diabate'nin penaltı golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.