Beşiktaş'a kendi sahasında gol yağdı!

Süper Lig'in 14. haftasında kötü gidişatı sona erdirmek isteyen Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Gökhan Töre ve Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra Salih Uçan ve Serdar Saatçi de maç kadrosunda yer almıyor. Giresunspor, 22'de Diabate'nin penaltı golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. VAR incelemesi sonrası Necip Uysal 39'da kırmızı kart gördü. Giresunspor, 55'te Balde'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Giresunspor, 64'de Serginho ile farkı 4'e çıkardı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekipte ligde de işler yolunda gitmiyor. Yeniden çıkış yaparak zirveye ortak olma planları yapan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişe Giresunspor karşısında son vermek istiyor.CANLI ANLATIM | BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPORMAÇTAN DAKİKALAR9. dakikada Batshuayi'nin soldan pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ghezzal'ın uzak mesafeden şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.18. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan ortasında Sergio'nun kafayla vurduğu top Rosier'in eline temas ederken hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti.GOL! 21. dakikada topun başına geçen Diabate, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.36. dakikada Necip Uysal, Diabate'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal ederek 39. dakikada kırmızı kartla siyah-beyazlı futbolcuyu oyundan ihraç etti.41. dakikada ceza yayı çevresinde topu önünde bulan Suleymanov'un sert şutunda, kaleci Mert Günok topun kaleye gitmesine engel oldu.Karşılaşmanın ilk yarısı GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.53' Pjanic'in ortasında Larin'in kafa vuruşu auta çıktı.GOL! 55' Giresunspor, Balde'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Golde Mert Günok'un hatalı çıkışı oldu.GOL! 64' Giresunspor, Serginho ile farkı 3'e çıkardı. Giresunspor'un 3. golünden sonra Beşiktaşlı taraftarlar, kendi futbolcularını ıslıklayarak tepki gösterdi.