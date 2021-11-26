UEFA ülkeler sıralamasında 2 basamak yükseldik
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı galibiyetin ardından, UEFA ülkeler sıralamasında 18. sıradan 16'ya yükseldik.
Türkiye'nin, UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.
Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız.
İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.
2 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİK
Beşiktaş ve Fenerbahçe, Avrupa'da puan kaybetse de Galatasaray'ın Marsilya galibiyeti, durumları bir hayli düzeltti.
Sarı-kırmızılıların galibiyetiyle 18. sıradan 16. sıraya kadar yükseldik.
İşte UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum:
İNGİLTERE: 99.212
İSPANYA: 86.998
İTALYA: 71.473
ALMANYA: 69.213
FRANSA: 53.581
PORTEKİZ: 48.382
HOLLANDA: 42.700
AVUSTURYA: 35.450
İSKOÇYA: 33.500
RUSYA: 32.682
UKRAYNA: 31.400
SIRBİSTAN: 29.875
BELÇİKA: 29.800
İSVİÇRE: 28.675
YUNANİSTAN: 25.950
TÜRKİYE: 25.900
GÜNEY KIBRIS: 25.875
DANİMARKA: 25.775
HIRVATİSTAN: 25.650
20 ÇEKYA: 25.600