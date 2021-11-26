UEFA ülkeler sıralamasında 2 basamak yükseldik

Türkiye'nin, UEFA Ülkeler Sıralaması'nda umuda yolculuğu devam ediyor. Bu sezon alınacak puanlar, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor.Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek, 2023/24'te Şampiyonlar Ligi'ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi'ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılım sağlayacağız.İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 takımla katılım sağlayacağız.2 BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİKBeşiktaş ve Fenerbahçe, Avrupa'da puan kaybetse de Galatasaray'ın Marsilya galibiyeti, durumları bir hayli düzeltti.Sarı-kırmızılıların galibiyetiyle 18. sıradan 16. sıraya kadar yükseldik.İşte UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum:İNGİLTERE: 99.212İSPANYA: 86.998İTALYA: 71.473ALMANYA: 69.213FRANSA: 53.581PORTEKİZ: 48.382HOLLANDA: 42.700AVUSTURYA: 35.450İSKOÇYA: 33.500RUSYA: 32.682UKRAYNA: 31.400SIRBİSTAN: 29.875BELÇİKA: 29.800İSVİÇRE: 28.675YUNANİSTAN: 25.950TÜRKİYE: 25.900GÜNEY KIBRIS: 25.875DANİMARKA: 25.775HIRVATİSTAN: 25.65020 ÇEKYA: 25.600