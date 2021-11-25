MKE Ankaragücü, altyapisinda oynayan Arda Kumru ile profesyonel sözlesme imzaladi

Sari-lacivertli kulüpten yapilan açiklamaya göre, baskent ekibi, 2005 dogumlu Arda Kumru ile 3+2 yillik sözlesme imzaladi.Arda Kumru, imza töreninin ardindan yaptigi açiklamada, "8 yildir bünyesinde bulundugum MKE Ankaragücü Spor Kulübünde profesyonel sözlesmeye imza attigim için çok mutlu ve heyecanliyim. Emegi geçen tüm hocalarima ve yönetim kurulumuza tesekkür ederim." ifadelerini kullandi.MKE Ankaragücü Kulübünden konuyla ilgili "Altyapiya olan güvenimiz ile daha nice genç yildizlar, 'Arma' yolculugunda bizlere katilacaktir. Genç futbolcumuza basarilar diliyor, A takimimiza 'hos geldin' diyoruz." açiklamasi yapildi.